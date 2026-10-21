MotoGP

マルケス、今季ライバルのマルティンを絶賛「本当に才能がある戦士のようなライダー」

マルク・マルケスは2026年タイトルを争うライバルのホルヘ・マルティンを非常に高く評価している。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/21 7:19

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Marc Márquez y Jorge Martín

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

ドゥカティのマルク・マルケスは今季のタイトル争いを繰り広げているライバルのホルヘ・マルティン（アプリリア）について、非常に才能のあるライダーだと高く評価している。

2025年シーズンは残り5戦ある状態でチャンピオンを決定するなど圧倒的強さを見せたマルク・マルケス。しかし同シーズンのインドネシアGPで起きたクラッシュで右肩を負傷すると、古傷から来る影響も合わさり、2026年シーズンを通じて彼を苦しめることとなった。

今シーズン序盤はマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）がランキングを支配し、そのまま圧倒的なシーズンを送るかに見えたが、勢いは次第に失速。その後は日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）が台頭したが怪我でチャンスを失ったことで、タイトル争いはマルティンが主導する形となった。そうした中、マルケスはシーズン中盤にダブルウィンを連発することで、マルティンに食らいついてきた。

そしてインドネシアGPでマルケスは、そんなライバルのマルティンについて「シーズンを通して、ベッツェッキや小椋、来年チームメイトになるアコスタについては何度も話してきたが、マルティンについては一度も話していないのではないか」と尋ねられた。

マルケスにとってこの質問は意表を突かれるものだったようだ。彼は目を大きく見開き、眉を上げてから、深く息を吸い込んでこう答えた。

「僕にとって、マルティンは非常に才能のあるライダーだ。本当に才能がある」

「昨シーズンも、彼にとっては非常に難しい1年だった。多くのケガに苦しんだからね。ただ、僕がドゥカティに移籍した時（2024年のグレシーニ時代）、同じメーカーのライダー全員のデータを見る機会があった。その中でも、マルティンのライディングの仕方や、彼ができることには特に感銘を受けたんだ」

「彼のライディングスタイルは僕と非常によく似ている。特にブレーキングを重視するスタイルだ。彼はバイクのかなり後ろの方に座って乗るのは確かだけど、決して引き下がらない、まさに戦士のようなライダーだよ」

一方でマルケスは、マルティンが競争力を発揮しているアプリリアから来季はヤマハへ移籍することを念頭に、こうも語った。

「来年は様子を見よう」

「バイクに戦える力があれば、これまでそうだったように、そして今もそうであるように、結果を出すことができる。でも、来年もし彼が戦えるバイクを持っていなければ、たとえマルティンであろうと、クアルタラロ（ファビオ・クアルタラロ）であろうと、マルケスであろうと、何もできないんだ」

「僕たちが戦っているのは、ライダーとバイク、バイクとライダーが組み合わさるスポーツだ。だからこそ、最適な場所、自分に最も合った環境を見つけるためには、賢く立ち回り、時には自分の利益を優先し、プライドを飲み込む必要もある」

「そう、プライドを飲み込むというのは、“減俸”も受け入れるということだ」

なおマルティンはこうしたマルケスの発言について訊かれると、次のように語った。

「マルケスのようなライダーが自分を高く評価してくれるのは、いつだってうれしいことだ。彼とタイトルを争えることは、僕にとって名誉なことだ」

マルティンはそう話す。

「マルクこそが僕を成長させてくれる存在だと、心から信じている。彼に勝つためには、自分のベストを引き出さなければならないからね。これからも、もっと長く彼と競い合えることを願っている」

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