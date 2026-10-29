MotoGP マレーシアGP

マルティンの復帰には「正直驚いた。出るなら速いだろう」とマルケス。マレーシアGPでも攻めの姿勢貫く

ドゥカティのマルク・マルケスはライバルのホルヘ・マルティンが右手骨折から即座に復帰しようとしていることに驚きつつ、マレーシアGPでも攻めの姿勢を貫くと語った。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/29 22:28

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Marc Márquez este jueves en Sepang

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

10月30日に開幕するMotoGPマレーシアGPに向け、マルク・マルケス（ドゥカティ）は今回も攻めの姿勢で臨んでいくと語った。

マルケスは前戦オーストラリアGPのスプリントレースで勝利し、タイトル争いのライバルであるホルヘ・マルティン（アプリリア）が転倒に終わったため、ランキングで逆転し首位に立った。

オーストラリアGPは決勝が中止されたことでマルケスはリードを10ポイント差から伸ばせなかったが、マレーシアも引き続き大きなチャンスとなっている。マルティンはスプリントでの転倒により右手の橈骨（手首側）を骨折したからだ。

マルケスは今回のレースに向け、完全に集中していると語る。

「このグランプリには、完全に集中して臨んでいる。すべてのデータを把握したうえで、どうなるかを見ていくよ。でも、何よりも集中することが大切だ。もちろん、サーキット上で集中したからといって速くなるわけではないけれど、ミスを減らす助けにはなる」

そしてマルケスは、オーストラリアGP決勝が中止されチャンスを逃したことについても言及した。

「もちろん、首位と2位のポイント差を大きく広げるチャンスを逃したのは確かだ。でも、レースが開催されたとしても、勝利やポイント獲得が保証されていたわけじゃないからね」

「僕はいつも、物事のポジティブな面を見るようにしている。雨の中でレースをすることにはならなかった。雨も転倒につながる危険なコンディションのひとつだし、自分ではコントロールできないこともある」

「ヘリコプターが離陸できなかったのであれば、安全にレースができる状況ではなかったということだ。それを受け入れて、過去のことをいつまでも考えてエネルギーを無駄にするのではなく、未来に集中しなければならない」

なお骨折したマルティンはマレーシアで早くも復帰を試みており、FP1への出走許可を得た。マルケスはこれに対し「驚いた」と認めているが、自分の仕事が変わる訳ではないと語る。

「（マルティンの復帰は）正直なところ驚いた。橈骨は尺骨よりも負荷がかかるんだ。でもアドレナリンは最高の鎮痛剤だと僕も言ってきたからね」と、マルケスは言う。

「とはいえ、ヘレスで僕が経験した怪我の後策定された医療プロトコルのもと、安全だと判断されたんだろう。今回も、特に将来的な身体の健康を考慮したうえで、安全だと判断されたんだろう」

「橈骨を骨折した状態で、MotoGPマシンを走らせるというのは信じがたいことだ。でもマルティンはこれまでも、非常に闘志あふれるライダーだということを明確に示してきた。だから、適切な出走許可が下りたのであれば、彼が速さを発揮するのは確実だろう」

「それによって僕の取り組み方が変わるわけではないけど、最大限のパフォーマンスを引き出せるように、より一層努力するつもりだ」

そしてマルケスは、残るレースの中でもドゥカティにとって相性がいいとされるマレーシアだけでなく、全てのコースで攻めていく姿勢を改めて示した。

「インドネシアGPから、アプローチを変えたんだ。今はどのサーキットでも攻めなければならない。すべてのサーキットがドゥカティとマルク・マルケスにとって攻めるべき場所だ。それが僕の考え方だよ」

「その後、ライバルたちが実際の立ち位置を教えてくれることになる。でも、少なくとも木曜日の段階では、全力で攻めていく気持ちでいる」

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