MotoGP カタールGP

「兄弟というのはそういうもの」マルク・マルケス、弟アレックスとのタイトル争い協力体制を隠さず

マルク・マルケスはタイトル争いにおける兄弟間の協力について語った。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/07 9:31

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Marc Márquez este jueves en Qatar

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGPの2026年シーズンのタイトル争いは、ドゥカティのマルク・マルケスが大きくリードしている。タイトル争いに関しては、弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）との協力がやり玉に挙げられることもあるが、マルク・マルケスがその点に関して意見を表明した。

カタールGPに最も遅く現地入りしたマルク・マルケスは、現在44ポイントのリードを確保。カタールGPではランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）に30ポイント、ランキング3番手のマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）に対しては8ポイント差を広げれば、タイトルが決まる可能性がある。

このリードによって、マルク・マルケスは落ち着いて戦うことができる。マレーシアGPで優勝していなければ、その差はもっと小さくなっていた可能性もある。マレーシア決勝では、ポールポジションを獲得していた弟アレックスをスタート直後に抜き去った。アレックス・マルケスは1周目に多少の動きがあった以外では、兄を追い抜こうとする場面はなく、最終的にはペドロ・アコスタ（KTM）に抜かれての3位フィニッシュだった。

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タイトル争いではチームまたはメーカーによるオーダーが話題となることが多いし、実際今年も終盤戦になってアプリリアがオーダーを敷くかどうかが注目されてきた。一方で兄弟間の協力も話題だ。特にマルケス兄弟に関しては、アプリリア・レーシングのマッシモ・リボラCEOも互いに協力していると指摘している。

マルク・マルケスはカタールGPではこの点について自分から触れ、兄弟ならば配慮し合うのは当たり前のことだという認識を示した。

「アレックスはシーズン後半、特にここ数戦で素晴らしい仕事をしてきた。フィジカルコンディションを考えればなおさらだ。マレーシアでは自分自身の利益を優先しつつも、リスクをうまく管理していた。兄弟というのはそういうものだろう」

マルク・マルケスはそう語る。

「自分の兄弟がチャンピオンシップ（のタイトル）を争っているなら、何が起こるかを確かめるためにバイクをぶつけるような無理はしないだろう。それに、僕たちはふたりともドゥカティに乗っているんだから、なおさらだ。そんなことをしたら、酷い兄弟だ。電話して謝るべきだよ」

なおカタールGPではそのアレックス・マルケスは怪我の治療のため欠場している。ドゥカティ陣営ではマルク・マルケスに匹敵する速さを発揮できるライダーが少ないため、カタールGPでマルク・マルケスはひとりで戦うことになりそうだ。

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