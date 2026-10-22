MotoGP オーストラリアGP

マルク・マルケス、アプリリアのチームオーダー論争に牽制球「速さがあれば必要ない。必要なのは速さがない時だ」

マルク・マルケスはMotoGPのタイトル争いにおいてチームオーダーを否定しており、「速ければ必要ないもの」と語った。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/22 22:51

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Marc Márquez y Jorge Martín en pista

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

2026年のMotoGPタイトル争いは接戦のまま残り5戦となった。今週末はオーストラリアGPが行なわれるが、マルク・マルケス（ドゥカティ）はチームオーダーについて「速ければ必要ないものだ」と語った。

インドネシアGPを終えた時点で、ランキングではホルヘ・マルティン（アプリリア）が変わらず首位。マルケスは2ポイント差でそれを追いかける立場となっている。

僅差の争いが続いていることもあり、最近はチームまたはメーカーオーダーが話題だ。念願のタイトルに向け、アプリリアがオーダーを陣営に発する可能性の検討を認めているのだ。

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ドゥカティとしては、そもそもチームオーダーが出しづらい環境でもある。基本的にマルケスが陣営トップの速さを発揮しているため、陣営のライダー間でのオーダーが事実上機能しないからだ。また弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）はオーダーの導入にはまだ早いという認識も示している。

マルケスは現状、アプリリア勢からポイントを奪う手助けができるほど安定して速いドゥカティ勢が他にいないことを理解している。そのため、アプリリアの戦いには、ほぼ単独で挑まなければならないと考えている。

「僕は常々、自分たちはチームだといい続けてきた。そしてこれまで通り、ドゥカティと自分のために全力をつくしていく」

マルケスはオーストラリアGPの木曜日にMotoGPに対しそう語った。

「チームオーダーについては、速さがあれば必要ないものだ。それが必要になるのは、速さがないときだけだ」

「今は自分のことに集中して、100％の力を発揮することに専念している。アプリリア勢に対抗できるか、様子を見てみよう」

一方、陣営の4人全員が速いアプリリアは、状況を慎重に見極める必要がある。特にインドネシアGPを制したマルコ・ベッツェッキも、46ポイント差のランキング3番手と、タイトル争いに加わる力を十分に備えているのだ。

なおベッツェッキはチームオーダーについて関心を示しておらず「余り気にしていない」と語る。

「今のところは僕らには影響しないからね。もし何か指示があったとしたら、それを聞いてから考えるよ。今のところはなにも言われていない」とベッツェッキは話した。

またアプリリアのテクニカルディレクター、ファビアーノ・ステルラッキーニは、Motorsport.comに対して次のように説明した。

「こうした問題に対処し、状況を管理しなければならないのは、良い悩みだ。現時点では、CEOのマッシモ・リボラが話していたように、状況は完全にオープンになっている」

「ただ、問題を避けるために、ある程度の指針を定めようと、我々の間で話し合いを始めているのは確かだ」

なおマルティンはチームメイトたちが、自分を勝たせるために順位を譲るとは考えていないと語った。

「アプリリアのライダーたちが、僕にレースで勝たせるために道を譲ってくれると考えるのは、非現実的だ」

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