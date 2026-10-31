MotoGP マレーシアGP

マルケス、余力残しの走りでスプリント2位「この天候で先頭を走るつもりはなかった」

マルク・マルケスはMotoGPマレーシアGPのスプリントレースで2位となったが、まだ余力を残していたという。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/31 10:06

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Marc Márquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

セパン・インターナショナル・サーキットで開催されたMotoGPマレーシアGPのスプリントレースでは、ドゥカティのマルク・マルケスが2位を獲得した。彼によると、このレースではまだ余力を残していたという。

マルク・マルケスは2番グリッドからレースをスタートすると、序盤はアレックス・マルケス（グレシーニ）、ペドロ・アコスタ（KTM）と小椋藍（トラックハウス）の後ろ4番手を走行した。

その後はアレックス・マルケスが転倒で戦線を離れ、さらにレース後半にかけて小椋のことを攻略して2番手に浮上。雨が途中から降る難しいコンディションの中で2位を堅実に持ち帰った。その結果、タイトル争いではレースを欠場したホルヘ・マルティン（アプリリア）に対するリードを19ポイント差に拡大した。

スプリントレース後、マルク・マルケスは今回のレースでは余力を残していて、トラブルを避けることが何より重要だったため、全開で走らなかったと語った。

「落ち着いて走ることができた。ペースはあったけど、レースをリードしたくなかったんだ」と、マルク・マルケスはMotoGPに語った。

「先頭を走るライダーが、最も痛い目に遭ったり、転倒したりすることが多いからね。だから落ち着いて走った。重要なポイントを獲得できたよ。リスクを上乗せして（1位になって）さらに得られるのは3ポイントだったけど、それだけの価値はなかった」

さらにMotorsport.comに対しマルク・マルケスはこうも付け加えた。

「これはチャンピオンシップを考えた2位だ。天気予報を確認した時、似たようなコンディションで走った過去のレースを振り返って、プランは明確だった。決して先頭を走らないことだ」

またマルク・マルケスはDAZNに対し今回の2位の価値が非常に大きいと語った。

「今日の表彰台で、とても価値ある9ポイントを獲得できた。少しリスクを冒せば、勝利して12ポイントを獲得できたかもしれない。でも、ゼロポイントに終わる可能性もあった。つまり、リスクに対するリターンに見合う状況ではなかったんだ。今日はうまく頭を使えたと思う」

なお弟アレックスが転倒した際は、路面は濡れていたのかと尋ねられると、マルク・マルケスはそれを否定した。

「いや、そうは思わない。霧雨が降り始めてはいたけど、わずかに雨粒が落ちただけでも、僕たちはものすごいスピードで走っているわけだからね」

「ここの路面コンディションは、午前から午後にかけて大きく変化する。アレックスは今、とても自信を持って走れている。それでも、そういうことが起こる場合もある。それがモーターサイクルレースというものだ」

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