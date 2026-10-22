MotoGP オーストラリアGP

目指すはダブルウィンのフルポイント！ マルケス、オーストラリアGPは攻めの姿勢

マルク・マルケスはMotoGPオーストラリアGPで再びフルポイント獲得を狙っている。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/22 8:52

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MotoGPは今週末オーストラリアGPが開催されるが、逆転タイトルを狙っているマルク・マルケス（ドゥカティ）はスプリントと決勝の両方で勝ちを狙っている。

マルケスは前戦インドネシアGPを終えて、ランキング首位のホルヘ・マルティン（アプリリア）とは2ポイント差の2番手を維持。鬼門と見られてきたインドネシアで点差を広げられることなく乗り切った。

フィリップアイランドはマルケスが通算4勝と好結果を残してきたコースだが、ここで彼は今季5回記録してきたダブルウィンを狙っている。

「興味深い週末になるだろう。天気がどうなるかという面でも、そして、このサーキットが好きだからという点でもね」

マルケスはオーストラリアGPの木曜日にそう語った。

「昨年はアプリリア勢がほかのメーカーより速かった。1日ずつ集中していくつもりだ。ここの予測不可能な天候は、ライダーにとって状況をさらに難しくするからね」

「このサーキットでは良い結果を残してきたけれど、ミスをしたこともある。ポジティブに考える必要があるし、あらゆる変化は良い方向に向かうものだと考えている」

「ここにはできる限り37ポイントに近づくために来た」

「残り5戦では、毎戦マルティンより多くのポイントを獲得することを目指す。それが木曜日の時点から一貫して掲げている目標だ」

「左コーナーでのアプリリアの速さに、どこまで対抗できるか見てみよう」

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