MotoGP タイGP

マルティン「ベッツェッキは別次元」5番手タイムと好発進もチームメイトとの差は大きい？

アプリリアのホルヘ・マルティンは、チームメイトのマルコ・ベッツェッキが「別レベル」にあると認めているが、まだバイクが自分好みに仕上がっていないとも主張した。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　アプリリアのホルヘ・マルティンは、MotoGP開幕戦タイGPの初日に、プラクティスで5番手タイムをマーク。まずまずの滑り出しだが、チームメイトのマルコ・ベッツェッキが「別次元」にあると認めた。

　タイGP初日、マルティンはFP1では3番手、プラクティスでは5番手のタイムを記録した。1週間前に同じチャーン・インターナショナル・サーキットで行なわれたテストでも好調だったが、その調子を少なくとも維持している様子だった。

「かなり満足している」と、マルティンは語る。

「嬉しいのは確かだね。ただ先週のテストでやったこと以上のことをしたわけではない」

「クラッシュもしたけど、あれは（昨年負傷した）肩の良いテストになった。実際に転倒するまでは、何かが外れてしまうのではないかと、どうしても考えてしまうからだ」

「午前のセッションは自分のためのモノだったが、午後はコンディションが難しくなった。それでも良いタイムは出せた」

「ペースという点では、ベッツェッキは別次元にいる。ただ、自分もトップ5には入っていると思う」

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, con los rastros de la caída en su brazo derecho

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, con los rastros de la caída en su brazo derecho

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　マルティンは予選Q2への直接進出という当初の目標は達成できたと話す。しかしマシンについては、まだ自分好みのモノを作り上げられていないと主張した。

「僕はまだ”マルコのバイク”に乗っているんだ」

「そして僕はマルコじゃない。それが1周のアタックでもロングランでも、大きなハンデになってしまっている」

　なおマルティンは復帰しているとはいえ、昨年末に左手と右鎖骨の再手術を受けている。シーズン初日を終えた時点での状態について、マルティンは少し心配そうに、こう語った。

「身体的には問題ないが、セッションの終わりに手が少し腫れてきた」

 

