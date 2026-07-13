精彩欠くポイントリーダーのマルティン、現状に危機感募る「このままでは、リードは長く続かないだろう」

ホルヘ・マルティン（アプリリア）は、MotoGPドイツGPを5位でフィニッシュ。ポイントリーダーの座を維持したが、このままではいけないという危機感を感じている。

前戦オランダGPでチームメイトのマルコ・ベッツェッキが転倒、ドイツGPでもベッツェッキは予選での転倒で鎖骨を骨折し、ドイツGPの両レースを負傷欠場となってしまった。その影響でランキングのトップに躍り出たマルティンもドイツGPを5位で終えるなど、シーズン序盤の勢いは影を潜めている。直近4レースで表彰台に上がったのはオランダGPの3位のみ。同じ期間で初優勝を含む表彰台3回を獲得している同じアプリリア陣営の小椋藍（トラックハウス）と比べるとそれはより顕著だ。

ドイツGPも、マルティンにとって期待通りの週末にはならなかった。金曜日の時点ですでにバイクのハンドリングに違和感を覚えており、その問題は土曜日にも解消されなかった。予選は9番手、スプリントでも6位に終わった。

日曜日の決勝に向けてはウォームアップでいくつかセットアップを変更。これは一定の効果をもたらしたものの、十分とは言えなかった。

マルティンはフランチェスコ・バニャイヤ（マルティン）の追撃を抑えきった一方、アレックス・マルケス（グレシーニ）とファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）の転倒にも助けられた。また、4位のペドロ・アコスタ（KTM）には5秒以上、同じバイクに乗る2位の小椋藍からも9秒遅れでのフィニッシュだった。

レース後、マルティンはMotorsport.comを含む報道陣に対し、2025年に度重なる負傷を経験した影響で、まだアプリリアのバイクでの走り込みが不足していることを実感していると明かした。

「今になって、まだアプリリアで十分に走り込めていないことを実感している。シーズン序盤はそれほど感じなかったけど、今はその影響が大きくなってきている」

「もし前のライダーたちが転倒していなかったら、今日は7位だったと思う」

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

一方で、ランキング首位を守れたことには満足しつつも、このままではそれも長くは続かないと危機感も口にした。

「ランキングトップでいられるのはうれしい。でも、こんなレースを続けていたら、その座は長くは守れない」

「今トップに立っているのは、自分がうまくやっているというより、ライバルたちのミスに助けられている部分が大きい。今週末はミスなく堅実に戦えたけれど、トップ勢やほかのアプリリア勢とはまだ大きな差がある。それでもミスをせずにペッコ（バニャイヤ）を後ろに抑え続けられたことは良かった」

マルティンは、シーズン後半戦の鍵はマシンに大きな変更を加えすぎず、明確なベースセットアップを維持することだと考えている。

「アプリリアは毎戦たくさんの新しいパーツを持ち込んでくる。それだけファクトリーで懸命に開発しているということだけど、実験はできるだけ減らす必要がある」

「いいベースセットアップがあれば、自分はどう乗ればいいか分かる。でも今は、自分のガレージ側でサーキットごとにマシンをかなり変更している。今乗っているマシンは、オースティンやブラジルで乗っていた仕様とはまったく別物なんだ」

タイトル争いについては、この日優勝したマルク・マルケス（ドゥカティ）の存在を強く意識していることも認めた。

「史上最高のライダーを倒すというのは、とてつもなく大きな挑戦だ。それでも、シーズン最後まで彼とタイトルを争えたら、それだけでも本当に素晴らしいことだと思う」