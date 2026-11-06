MotoGP カタールGP

カタールGPで今度こそ復帰目指すマルティン、今後の目標は「タイトル争いを最終戦まで持ち込むこと」

MotoGPカタールGPで再度復帰を目指しているホルヘ・マルティンが、今後の目標を語った。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/06 6:54

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Qian Jun / MB Media via Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンはMotoGPオーストラリアGPで右手骨折の怪我を負った。マレーシアGPで一度復帰を試みたものの途中離脱に終わった彼は、カタールGPで再び復帰を試みている。

カタールで取材に応じた彼は、ここ数日で体調は良くなってきていると話したが、MotoGPマシンに乗って確かめるまでは状況は断定できない。

「体調は良くなってきている。この数日で、可能な限りのベストコンディションに仕上げていくために懸命に取り組んできた。あとはバイク乗った時にどれだけ良くなっているか、そして怪我がどれくらいの制約になるかを確認する必要がある」

マルティンはそう語る。

「マレーシアGPの時点で、カタールには出場したいと話していたけど、実際、ここに来ることができた。もう一度挑戦してみるよ。それでどうなるか様子を見よう」

そしてマレーシアの時と比べて期待は大きいのではないかと聞かれると、マルティンはその指摘に同意した。

「そうだね。マレーシアのときもそういう気持ちはあったけど、あまりにも急ぎすぎた。怪我をしてから本当に間もなかったんだ。精神的にも厳しかった。とても苦しくて、あそこで走行を取りやめたのは正解だった。回復に向けて、これがベストな選択だったと思う」

「今はだいぶ良くなっていると思う。何はなくとも挑戦だ。このスポーツでは何が起こるかはわからないんだからね。チャンスが巡って来たときに、それを掴めるように準備しておくよ」

なおマルティンのカタールGP出場にあたっては、FP1のあとに改めて身体面の状態を確認されることとなる。

タイトル争いを繰り広げていたマルティンが怪我でレースを欠場した結果、マレーシアGP終了時点ではマルク・マルケス（ドゥカティ）が44ポイントと大きくリード。今週末のカタールGPで戴冠が決まる可能性もある。

マルティンは、目指すのは最終戦にその決着を持ち込むことが目標だと語る。

「今、マルクはこのチャンピオンシップを制することも、落とすこともできる唯一のライダーだ。結局のところ、僕の目標はタイトル決定を遅らせることでじゃない。最終戦に戦いを持ち込むことだ」

「そのためにここにいる。まだチャンピオンシップ争いを続けたいし、そのためにできることはすべてやるつもりだ」

「厳しい時期を経験するなかで、嫌というほど学び、成長しなければならなかった。ここに戻ってくるのは、もちろん簡単じゃない。でも、ほかに道はない。この数年間で学んだことがひとつあるとすれば、自分に起きたことを受け入れるということだ」

「良いことであれ悪いことであれ、受け入れて、そこから学ばなければならない。今はそれを実践しようとしているんだ」

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