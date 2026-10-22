MotoGP オーストラリアGP

「ここではいつも速かった」マルティン、アプリリアで走るフィリップアイランドは初も自信ある？

ホルヘ・マルティンはアプリリアで初参加となるオーストラリアGPは予測できないコンディションでも、その場で適応するしかないと語った。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/22 10:19

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写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンは今週末、移籍後初めてフィリップアイランドを走る。それだけに予測できないコンディションでも、適応していくしかないと腹をくくっているようだ。

今季のMotoGPタイトル争いで首位となっているマルティン。彼にとってフィリップアイランドを走るのは、アプリリア移籍後初。しかもこのコースでの優勝経験はない。

「フィリップアイランドでの最後のレースに臨む覚悟はできている。ここではいつも速かった。ただ、アプリリアで走るのは今回が初めてだ」と、マルティンは言う。

マルティンは2025年シーズンを怪我で棒に振ったことで、多くのサーキットがアプリリアで未経験となっている。彼も「その点では、いつも不利な立場にある」と認めている。

そうした状況の中、マルティンはランキング2番手のマルク・マルケス（ドゥカティ）を始めとしたライバルだけでなく、今週末予想される悪天候とも戦わなくてはならない。

フィリップアイランドは天気の変わりやすいコースで、天候がレース展開を大きく左右してくる。マルティンはその状況ごとに適応するしかないと語った。

「天気は自分ではコントロールできない。みんなと同じように、そのときの状況に適応するしかない」

「アプリリアで最後にウエットコンディションを走ったのがいつだったか、思い出せないけどね」

なおオーストラリアGPでは、中東情勢が不安定な中でも行なわれようとしているカタールGPも大きな話題となっている。マルティンはこの件について訊かれると、慎重な姿勢を示した。

「カタールには行きたいと思う。あのサーキットは素晴らしいし、チャンピオンシップと、運営側の決定を信頼している」

ライダーたちの間では、武力紛争が続いている地域への渡航を認めるべきではないという意見が多数を占めている。しかしマルティンは、自分ではコントロールできない問題にエネルギーを費やすつもりはないという。

「誰も、行かないとは言っていない。ただの1戦に過ぎない。行くことになればそれでいいし、行かないことになっても、それはそれで構わない。主催者が行けると判断するのであれば、それは僕たちの安全が保証されているからだと思う」

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