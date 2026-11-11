MotoGP カタールGP

「タイトルを失ったのではない。マルケスが勝ち取った」アプリリアのリボラCEO、逆転王座目前のライバルを称賛

アプリリア・レーシングのマッシモ・リボラCEOは逆転タイトルを手中に収めつつあるマルク・マルケスを称賛している。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/11 3:03

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Marc Márquez, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPの2026年世界チャンピオンに王手をかけているドゥカティのマルク・マルケス。アプリリア・レーシングCEOのマッシモ・リボラは、大逆転を果たさんとしているこのライバルの強さを称賛した。

マルケスは通算10度目のタイトル獲得に向けて大きくリードしている。カタールGPで最初の戴冠決定のチャンスを迎えていた彼は、スプリント勝利、決勝2位で大量ポイントを獲得……次戦ポルトガルGPでのタイトル決定の可能性を大きく高めた。

次戦ポルトガルGPでマルケスはホルヘ・マルティン（アプリリア）をスプリントで2ポイント上回ればその時点でタイトルを確定できる。また、ランキング3番手のマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は74ポイント差で数字上まだ可能性を残しているが、残るレースで獲得可能な最大ポイントも74ポイントであるため、マルケスが1ポイントでも獲得すれば、その時点でベッツェッキの逆転の可能性も完全に消滅する非常に厳しい立場にある。

シーズン中盤にはマルケスとポイントリーダーの間に102ポイントもの差があったことを考えると、マルケスが戴冠した場合、まさに大逆転と言える。

そうした今シーズンの展開と、これまでに開催された20戦のグランプリで見られた勢力図を踏まえ、ここ数週間、ファンの間やパドック内ではある議論が持ち上がっている。まだチャンピオンは決まっていない段階ではあるものの、マルク・マルケスがタイトルを”勝ち取った”のか、それともアプリリアが”タイトルを失った”のか、というものだ。

そして、その疑問について尋ねられたリボラCEOはこう答えた。

「マルク・マルケスが勝ち取った。正直に言って、彼が勝負を分けた存在だった。今回の決勝レースでも、それが分かるだろう。彼とほかのドゥカティ勢とのギャップを見ればいい」

「彼のレースウイークの組み立て方や、チャンスが訪れるたびに37ポイントを獲得する手腕、そして最も困難とされるサーキットを攻略していく姿……彼には脱帽するしかない」

「彼のこれまでの実績や経験、さらにはメディアへの対応の仕方も尊敬している。偶然などというものはない。マルクは本当に素晴らしいライダーだ」

5月のイタリアGPを終えた時点で、ベッツェッキがマルケスに102ポイント差をつけてランキング首位に立っていた。当時マルケスは右腕の再手術から回復している最中であり、アプリリアのマシンがドゥカティに対して優勢を保っていた。

その後、ドゥカティの戦闘力が追いつき、勢力図は拮抗したものの、アプリリアは全般的に優れたマシンであり続けた。シーズンを通してミスもあったが、アプリリアはポルトガルGPを前に、コンストラクターズタイトル獲得の可能性を残している。

しかしマルケスが調子を取り戻していくと連戦連勝。同時に、アプリリア勢はミスやアクシデントが重なり、ポイントを取りそこねたことが、この逆転劇につながっている。

リボラCEOはこうした状況を踏まえながらも、アプリリアとして今シーズンはポジティブなものだと考えている。

Massimo Rivola, Aprilia Racing, Luigi Dall'Igna, Ducati

Photo by: MotoGP

「間違いなく、ポジティブだと考えている。いずれにしても、今年は会社にとって、素晴らしい仕事を成し遂げ、素晴らしいマシンを作り上げたことを証明するシーズンとなっているんだ」

「（拠点の）ノアーレで昼夜を問わず、情熱と信念を持って働いている全員のことを心から誇りに思う。さらに、2027年に向けた展望も非常に明るい。確かにポイントの取りこぼしはあった。だが、マシンもライダーも遅いより、今の状況のほうがずっと良い」

「私が最も誇りに思っているのは、これまで成し遂げてきた仕事と、何が起ころうとも最終戦までタイトル争いを信じ続けるという姿勢だ。我々は諦めていない。マシンのパフォーマンス向上とライダーの成長に向けて、努力を続けてきた。誇りに思えるポジティブな要素はたくさんある」

「さまざまな理由で失ったポイントについては、今後に向けた教訓として受け止めるつもりだ。ただ、繰り返すが、まだ2戦残っている」

現実的にはライダーズタイトルの獲得はほぼ絶望的だが、アプリリアにはチームタイトル獲得という目標が残されている。ドゥカティに対して124ポイントと、リードも大きい。また、コンストラクターズタイトル争いでも、カタールGP終了時点でドゥカティにわずか8ポイント差まで迫っている。

「間違いなく、最優先事項はチームタイトルだ。これはF1のコンストラクターズタイトルとほぼ同じで、2人のライダーが獲得したポイントの合計で決まる。そして、コンストラクターズタイトルも間違いなく目標だ。正直に言って、我々にはそのタイトルを獲得する資格があると思っている」

「さらに言えば、チャンピオンシップのポイント集計方法を変える方法を見直すべきだとも思う。マルケスのようなライダーがいると……以前誰かが『アプリリアが4台いてもマルケスには勝てない』と言っている話を耳にしたが、確かにそのとおりなんだ。それが現実なんだ」

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