MotoGP

シート喪失のマーベリック・ビニャーレス、リザーブライダー役も検討「MotoGPで走る方法を探す」フリーランスもOK？

2026年限りでシートを喪失するマーベリック・ビニャーレスだが、来シーズン以降はリザーブライダーとなる選択肢を検討しているという。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/26 3:24

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テック3のマーベリック・ビニャーレスは2027年のシートを確保できていない。しかし、彼はレーシングキャリアが終わったと受け入れることには消極的であり、MotoGPチームのリザーブライダーになる可能性を検討している。

MotoGPではこれまで、F1では一般的なリザーブという役割がなかった。しかしMotorsport.comが今年4月に報じたように、MotoGP側も各チームにリザーブライダーを定めさせようという動きがある。

グランプリ通算10勝を挙げているビニャーレスにとって、これは魅力的な選択肢だ。今季は負傷によって複数のレギュラーライダーがレースを欠場して代役の必要性が浮き彫りになったことも、その考えを後押ししている。

「もちろん、それも選択肢のひとつだ。僕はMotoGPでレースをしたいし、そのための方法を探すつもりだ」

ビニャーレスはポルトガルGPでそう語った。

「でもまずは肩の負傷から回復することが僕の計画だ。まだ時間はあるからね。その後、もう一度ここでレースをする方法を見つけたい。今、そのために取り組んでいる」

一方で、ビニャーレスは「今のところ、ゼロだ。何もない」と、2027年に向けて具体的な計画が何もないことも認めた。

またビニャーレスはメーカーを問わず、必要とされるチームで走る独立した「フリーランス」のライダーになることさえ受け入れる考えだという。

「それなら完璧だね。シーズンを通して走って、すべてのマシンを試すことだってできる」と冗談交じりに語った。

「そんなことを許してもらえるとは思わないけどね」

さらに、レースウイークに参加する際のギャラまで口にした。

「10万ユーロ（約1740万円）だね」

そう言って笑ったビニャーレスは、こう続けた。

「冗談はさておき、今の現実としては、最終戦バレンシアの後に家へ帰ることになる。でも、復帰するための取り組みは続けている」

「肩の手術をせずに回復したい。手術をすれば、夏まで戦列を離れることになるからだ」

「MotoGP以外のカテゴリーでレースをすることは考えていないよ」

なおビニャーレスはポルトガルGPのFP1後に、グランプリからの撤退を発表。その後、最終戦バレンシアGPも欠場することが発表されており、母国レースを走ることなくシーズンを終えることになってしまった。

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