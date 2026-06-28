ビニャーレス、シート喪失危機で批判強める「MotoGPから去るようなら、それはKTMの責任でしかない」

テック3のマーベリック・ビニャーレスは、もし来季MotoGPのシートを失うことになれば、その責任は完全にKTM側にあると主張した。

MotoGPのレギュレーションが大きく変わる2027年シーズンに向けたビニャーレスの将来はいまだに不透明だ。

KTMは、ビニャーレスが完全に負傷から回復した状態でどのようなパフォーマンスを発揮するかを見極めたうえで、テック3残留に向けた新契約を提示したいという考えを明らかにしている。

状況を難しくしているのは新時代のMotoGPに備えてライダー移籍市場の動きがかつて無い速さで進んでいる点だ。さらにKTMは6月末まで有効なオプション契約をビニャーレスに対して保有しており、他チームとの交渉を進める自由も制限している。

第10戦オランダGPで契約状況について尋ねられたビニャーレスは、KTMが当初予定していたファクトリーチーム昇格プランを取りやめた時点で、自分が他のシートを探せるよう自由にすべきだったと語った。

「グループ全体の計画では、僕がファクトリーチームへ行くはずだった。だから彼らが何を言おうとね……信じるか信じないかは別だろうけど」

「厳しい状況だよ。自分がMotoGPの外にいる姿は想像できない。もしここを去ることになったとしても、他に進む道はいくらでもある。それで世界が終わるわけじゃない」

「最終的に、もし僕がMotoGPからいなくなるなら、それはKTMの責任でしかない。他の誰でもなくね」

「彼らがファクトリーチームに昇格させないと分かった時点で、ただ僕を自由にすれば良かったんだ。それだけの話だよ。僕は自分で道を見つけられる。こうしたことについても、僕は誰かから聞いたわけではなく、全部メディアを通じて知ったんだ」

「誰一人として僕を呼んで、どういう流れになるのか説明してくれたことはない。だから、もし僕がMotoGPを去ることになったら、責任を負うべき相手はひとりしかいない。それは明白だよ」

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

ビニャーレスは2027年以降の残留に向けてはかなり悲観的だ。先日のチェコGP後に行なわれた2027年型マシンのテストに、ビニャーレスが招集されなかったことも、証拠のひとつだと彼は考えている。

なおKTMはこのテストでドゥカティ移籍が内定していたペドロ・アコスタを起用している。

「いや、何のニュースもないよ。でもKTMは、月曜日のブルノテストに参加するよう僕に電話すらしてこなかった。だから、そこから読み取れることはかなり明確だと思う」

「今の時点で、自分が離脱すると思っているかって？ テストをさせてもらえなかったこと自体、残留という観点から考えても意味が分からない」

「だって、もし僕が来年も同じチームに残る数少ないライダーのひとりだったなら、850ccマシンをテストできたはずだ。でも実際にはテストさせてもらえなかった」

「僕からテストを希望したわけじゃない。テストするかどうかについて2週間も何も知らされず、最終的にはメディアを通じてペドロ・アコスタがテストすると知ったんだ。電話一本で伝えるだけで済んだ話なのにね」

「確かに今の僕は身体的には万全じゃない。でも、それでも速いラップくらいは刻めたと思う。それなのに何も説明がなかった。2週間前には『君がテストすることになる』と言っていたのに、アコスタが乗ることになったことについても電話はなかった。こういうことが続けば、僕にはもう十分はっきり見えているよ」