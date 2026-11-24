MotoGP バレンシアGP

ビニャーレス、最終戦バレンシアGPも欠場。MotoGPは今季限りでシート喪失

マーベリック・ビニャーレスは、2026年シーズン最終戦のMotoGPバレンシアGPにも参戦しないことになった。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/11/24 23:26

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テック3KTMのマーベリック・ビニャーレスは、MotoGPバレンシアGPに参戦しないことが決定。シーズン終盤戦を欠場したまま、シーズンを終えることになった。

ビニャーレスは2025年のドイツGPでクラッシュした際に、左肩を負傷。長らくその影響に苦しめられており、2026年シーズン中も欠場が続いてしまう時期があった。

2026年シーズン後半戦で、ビニャーレスは復帰したものの、依然として状態は悪いままであり、最終2戦となったポルトガルGPのFP1終了後、グランプリを途中でリタイアしていた。

そしてテック3は、ビニャーレスが連戦で行なわれる最終戦バレンシアGPも引き続き欠場し、代役にポル・エスパルガロを起用すると発表した。

なおビニャーレスは2027年シーズンのシートを獲得できていない。今シーズンが彼にとって一旦最後のMotoGPとなっていたが、サーキットで別れを告げることもできない厳しい終わり方となってしまった。

テック3は声明に次のように記している。

「2025年のザクセンリンクで負った肩の負傷に対処する困難な期間を経てきたが、ビニャーレスの回復と、コース上の全員の安全が最優先事項だ」

「今年初めに手術を受け、万全な状態を取り戻すために懸命な努力を続けてきたものの、ビニャーレスの回復は当初の予想よりも複雑なものとなっている。その結果、2026年シーズン最終戦への参戦を断念せざるを得なくなった」

「チーム全員が、ビニャーレスの母国GPでの復帰を楽しみにしていた。このレースは、スペインのファンの前で彼のMotoGPでの活動に一区切りをつける機会となるはずだった。だからこそ、今回の知らせは特に残念なものだ」

またテック3のチームマネージャーを務めるニコラス・ゴヨンは、次のように付け加えた。

「マーベリックはバレンシアGPに参戦しない。非常に残念だ。テック3のチーム全員が、2026年シーズンの最終戦でマーベリックが復帰し、チームとともに最後にもう一度レースをする機会を得ることを望んでいた」

「残念ながら、今シーズンは計画どおりに進まなかった。そのため、今週のシーズン最終戦ではポルが彼の代役を務めることになる。今回もチームを助けてくれるポルに感謝したい」

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