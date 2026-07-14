契約問題のビニャーレス、状況はヤマハ時代と同じと主張「チームが僕を追い込んでくる」

マーベリック・ビニャーレスは、KTMとの契約トラブルについて、2021年に袂を分かったヤマハ時代と重なる部分があると語り、MotoGPチームがこれまで何度も自身を「限界まで追い込んできた」と主張した。

2027年以降のシートが未定のビニャーレス。彼はKTMへの不満を公然と口にしており、責任はKTM側にあると批判している。特にドイツGPでは2027年に向けた契約延長にサインしたにもかかわらず、その契約は無効だと後になって告げられたとも主張した。

ドイツGPの初日を終えたビニャーレスはこの一件についてさらにメディアの取材に応え、2021年のヤマハとの決別を思い起こさせたと語った。

ビニャーレスは2021年シーズン途中、シュタイアーマルクGPで意図的にエンジンを損傷させようとしたとされ、ヤマハから契約解除となった。ただ実際には、そのレッドブルリンクでの一件より前に、契約を1年残した状態でチームを離れることはすでに双方で合意されていた。

「木曜日に話したことは、基本的に起きたこと、そのままの真実だ」

ビニャーレスはそう語った。

「僕は真実を隠したくない。ヤマハの時と同じことが起きているんだ。多くの人が『彼は精神的な問題を抱えている』と言った。でも違う。そんなことはない」

「問題なのはチームなんだ。彼らが僕のことを物事や決断によって極限まで追い込むことだ。チームが僕のために全力を尽くしてくれていると感じれば、僕は1000％の力をチームのために注ぐというのは、彼らもよく分かっているはずだ」

「でも、ないがしろにしていると感じられたら、そこで終わりなんだ。僕はプロジェクトやチームから必要とされていると感じられる必要があるんだ」

「だからこそ、エンジニアたちには本当に満足していると言い続けてきた。彼らは僕が必要としている評価を与えてくれるからだ」

「前にも言ったように、僕は自信を失わせるような、本当に条件の悪い契約にサインした。将来について考えても、とても厳しい内容だった。それでもエンジニアを信じていたし、プロジェクトも信じていたんだ」

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM側はこれまで、ビニャーレスが2025年の肩の負傷から完全に回復した段階で本来のパフォーマンスを評価したいとの考えを示してきた。

また、モータースポーツディレクターのピット・ベイラーは、ドイツGP初日時点で、交渉が停滞したのは、ビニャーレスが空いているシートがファクトリーチームではなくサテライトのテック3だったと知ってからだと説明。また来季もテック3に残る可能性は残されているとしていた。

しかしビニャーレス自身は、来季もMotoGPグリッドに立つことは難しいと考えており、今はサマーブレイク後に万全のコンディションを取り戻し、本来の速さを取り戻すことだけに集中しているという。

「まだ扉が開いているのかどうか、それは分からない。それは今後分かることだ」

ビニャーレスはそう語った。

「でも僕の立場からすると、今の状況で何かを言うのは難しい。ここまでのことが起きた後では、この先も続けていこうと思えるような光を見つけるのは難しい」

「それでも僕が本当にやりたいのは、このすべてを忘れて前向きになること。そしてサマーブレイク明けに力強く戻ってくることだ」

「僕にとって、この夏はリセットする時間になる。そして最高の自分を取り戻したい。だからこそ、自分が本来いるべきレベルへ戻れるよう努力を続けたい」

「もちろん、コースによって難しさは違う。ムジェロは本当に厳しかったし、まだ準備ができていなかった。アッセンでは方向転換する2ヵ所のコーナーだけで0.6秒失っていた」

「だから、まだ道のりは長い。でも正しい方向へ進んでいると思う」

「将来については、本当に何も分からない。現時点では、来年は家にいることになるんだろうと思っている。でも、それでも今シーズン残り、そして後半戦では、自分にできる最大限を尽くすつもりだ」