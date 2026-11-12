MotoGP カタールGP

ビニャーレス、完治しない左肩負傷から再び欠場を検討「何も改善できないなら、もう続ける意味はない」

マーベリック・ビニャーレスはMotoGP日本GPで復帰したものの、左肩の怪我の後遺症に依然として苦しんでいることもあり、今季最終2戦に出場できない可能性がある。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/12 8:04

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テック3のマーベリック・ビニャーレスは、左肩の怪我から復帰して暫く経つが、依然として回復しきれておらず体調に苦しんでいる。その結果、2026年シーズンの最終2戦を欠場する可能性もある。

ビニャーレスの状況は、ここ18ヵ月で劇的に変化した。移籍したばかりの2025年序盤戦では良い走りを見せていたが、夏前にクラッシュし左肩に複数の怪我を負った（上腕骨大結節の骨折、靭帯損傷そしてインピンジメント症候群）。長期欠場を経て2026年シーズンに臨んだが、左肩の状態が芳しくなく再度休養を取り、手術を受けてきた。

そして日本GPで復帰したビニャーレスだが、依然として体の状態が厳しいままとなっている。その厳しさについて彼は、身体的にレースができる状態だから走っているのではなく、欠場すると給与が得られなくなるために参戦しているのだと、すでに明言していた。

先日行なわれたカタールGPで、ビニャーレスは今も残る問題の原因を突き止めるため、再度医学的な検査を受ける予定だと明かし、必要であれば再び欠場する可能性を認めた。

「本当に難しい状況で、複雑だ。ペースは良かったとしても、順位を上げていくのはとても難しい。序盤に集団の中で戦って失ったものを、終盤に取り戻すことはできないからね。でも、とにかく残り2戦だ」

ビニャーレスはそう語る。

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「土曜日と同じ気持ちだ。来週、可能な限りあらゆる医学的検査を受けるつもりだ。CTスキャン、MRI、MR関節造影検査……自分に何が起きているのかを理解するために、できることはすべてやっていく」

「もし何か怪我があったなら、僕は走るのをやめる。100％そうする。今以上に速く走ることはできないからだ」

「どこかに怪我を抱えているなら、走るのはやめる。続けても意味がないんだ。改善することはできないし、後方にいるのも好きではない。この状況で1周走るごとに、本当に嫌な気持ちになる」

「だから、何も良い方向に向かっておらず、改善できないと分かったら、走るのをやめる。続けるモチベーションがない。こんな気持ちのままなら、バイクに乗って50％の力で走る意味がないからね」

「何か怪我があるのか、それを治せるのかどうかを確認する。手術が必要になるかもしれないし、自宅で適切なリハビリプログラムに取り組みながら、徐々に回復できるかもしれない。それができないのであれば、僕にとってはもう終わりだ。本当に厳しい状況だからね」

ビニャーレスはチームのサポートに感謝しつつ、やはり身体的な状況が厳しいと続けた。

「自分が100％の状態で走れたらと思う。問題は回復していないことだ。だから、自分自身に多くの疑問を投げかけ始めている」

「チームは本当に大きなサポートをしてくれている。僕が負傷していることも、走るのをやめず、バイクを降りずに週末を最後まで走り切るため、できる限りのことをしているのも理解してくれている」

「だから、さっきも言ったように、昨日と同じ気持ちだ。結局のところ、自分はもっと速く走れるはずだと感じている。でも、身体的な制約があって、それを実現できない。それに、マシンのフィーリングも素晴らしいわけではない。とにかく、速く走ることができないんだ」

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