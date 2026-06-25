「MotoGPバイクの乗り方を忘れてしまったのかも」モルビデリ、続く低迷に弱気発言が漏れ出す

VR46のフランコ・モルビデリは苦しいレースが続いているが、本人も「MotoGPマシンの乗り方を忘れてしまったのでは」と口にするほどに思い悩んでいる。

モルビデリは先日行なわれたMotoGPチェコGPで13位フィニッシュ。勝利したマルク・マルケス（ドゥカティ）を筆頭に他のドゥカティ陣営のライダーが軒並み上位に入っているだけに、苦戦も目立つモノとなっている。

それ以前のレースもトップ10に届かない結果が続いていて、モルビデリの苦戦は明らかだ。

「今日は最大限のことをやった」と、モルビデリはチェコGP決勝レース後の夜に疲れ切った様子で語った。

「昨日よりもスタートは良かった。毎周ごとにパフォーマンスを最大限引き出そうとした。ミスもほとんどなかった。1周1周でできる限りのことをやろうとした……それでも結果はまた14位だった」

「まったくパフォーマンスがなかったし、まったくグリップもなかった。今年の開幕からずっとグリップ不足に苦しんでいる。何も変わっていないように思える」

「どうしてか分からない。もしかしたら僕はMotoGPバイクの乗り方を忘れてしまったのかもしれない」

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Photo by: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

彼は課題について、レースでの実際のペースだと話す。

「バルセロナではフロントロウだった。そしてムジェロでは信じられないほどのペースがあった。本当に良いペースだった。金曜日も土曜日もずっと良かった……レースが始まるまではね」

「レースになると、僕はMotoGPの乗り方を忘れてしまうのかもしれない」

モルビデリはパフォーマンス低迷もあり、2026年限りでMotoGPのシートを喪失する見込みが極めて高くなっている。

将来の選択肢が乏しいことから生じるプレッシャーがパフォーマンスに影響しているのではないかと問われると、モルビデリはこう答えた。

「聞いてくれ。僕はプレッシャーと共に生きている。7歳の頃からレースをしているんだ」

「人生でずっとプレッシャーと向き合ってきた。世界選手権を勝たなければならないというプレッシャーとも戦ってきた。自分にその価値がないなら家に帰ることを恐れてはいない」

「僕はシートを温めて給料を受け取るためにここにいるわけじゃない。パフォーマンスを発揮し、勝利し、自分にできる最大限のことをするためにここにいる」

「今のところ、それができていない。チームもクルーも僕自身も、何かを変えようと全力を尽くしているにもかかわらずね。僕たちは状況を改善するために魂を燃やしているんだ」

その後、モルビデリはより前向きな口調に切り替え、シーズン後半での巻き返しへの希望も語った。

「ありがたいことに、僕たちは諦める人間じゃない」と彼は続けた。

「チームには諦めない人たちが集まっている。チーム内の雰囲気も素晴らしい。僕たちはどんな瞬間でも持てるものすべてを注ぎ込む準備ができている」

「願わくは、この状況を乗り越えられることを期待している」