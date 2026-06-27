フロントのホールショットデバイス禁止、ライダーたちの評価分かれる。正しい方向への一歩？　それとも安全性悪化する？

MotoGPは安全対策の一環として、スタート時のフロントホールショットデバイス使用を禁止した。ライダーたちはこれを概ね歓迎しているようだが、リスクが完全になくなるわけではない。

MotoGPのグリッドでは、フロントホールショットデバイスの禁止がもたらす影響について意見が分かれており、ライダーたちは最初のコーナーでのインシデントはなくなるわけではないと警告している。

今週末に開催されるオランダGPを前に、選手権はレース開始時のフロントのホールショットデバイス使用禁止を発表した。ただし、リヤのライドハイトデバイスは引き続き使用可能となる。

これは、事故が多発しアレックス・マルケス（グレシーニ）とヨハン・ザルコ（LCRホンダ）が負傷したカタルニアGPを経て、MotoGPが採用した安全対策だ。特にザルコがバルセロナの悪名高いターン1での再スタート時に膝を負傷した件を踏まえ、スタート時の安全性を重視している。

サスペンションを縮めた状態でロックし、車高を低く保つホールショットデバイスは、スタート時のウイリーを抑制しスムーズな加速を実現するが、解除には強いブレーキングが必要。コースによってはターン1でハードブレーキングが難しい例もあり、スタート直後の密集状態でクラッシュが起こるリスク要因のひとつとなっている。

ライダーたちはすでに前戦チェコGPでフロントホールショットデバイスなしでのスタート練習を行なう機会を与えられたが、全てのライダーが装置なしの方が必ずしもレースが安全になるという意見に同意したわけではなかった。

ホンダのルカ・マリーニは、フロントのホールショットデバイスの禁止を歓迎しつつも、過剰な空力とタイヤ内圧のルールの組み合わせによりかつてないほどオーバーテイクが難しくなっているため、ライダーたちは引き続きスタートでリスクを冒すだろうと強調した。

「スタート直後の危険性そのものはなくならない」

「これは完璧な変更だと思う。少なくともスタートして1コーナーへ向かう際に、考えなければならないことが一つ減るからね」

さらにリヤ側のデバイスについては、ターン1で完全に解除できないケースがあっても大きな問題にはならないと彼は説明した。

「リヤデバイスのストロークが少し残った状態でコーナーを曲がることは、フロントデバイスが解除されずにブレーキングするほど危険ではない。だから今回の変更は正しい方向への一歩だ」

「ターン1でのクラッシュが完全になくなることはないだろう。リスクは多少減るかもしれないが、スタートと最初のコーナーだけが、一度に3人、4人、5人を追い抜ける唯一のチャンスだからだ。少しリスクを冒さなければならない。普段は2台以上抜くのは不可能だし、それができるのは（レース終盤の追い上げでオーバーテイクキングと呼ばれる）小椋藍（トラックハウス）くらいだよ」

Race start. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

一方、ラウル・フェルナンデス（トラックハウス）は、フロントデバイス廃止による新たなリスクを指摘した。

チェコで行なったテストでは、「ターン1への進入速度は落ちるため奇妙な感覚だった」と説明。そのうえで、ハンガリーGPでMoto2クラスのイザン・ゲバラがウイリーによる危険な進路変更でロングラップペナルティを受けた例を挙げ、MotoGPでも同様のケースが増える可能性があると懸念した。

「フロントデバイスがないとウイリーしやすくなる。その結果、最初の2～3戦ではウイリーや進路変更が増え、ペナルティも多発するかもしれない。むしろ悪化する可能性もある」

ヤマハのファビオ・クアルタラロは、安全面でのメリットを評価しつつも、ライダーには新たな適応が求められると語った。

「安全面では良い変更だと思う。もちろんウイリーが起きやすくなって直線では扱いが難しくなるが、ブレーキングでは安全性が高まる。慣れが必要だけど、例えばフィリップアイランドやシルバーストンのような場所では、ホールショットデバイスを使うのが非常に危険でも、皆が使うから使わざるを得なかったからね」

クアルタラロのチームメイトであるアレックス・リンスも賛同し、「MotoGPデビュー当時のような感覚に戻る」と述べたうえで、ヤマハではフロントデバイス解除のために「強くブレーキをかけ、一度離してから再びブレーキをかける必要があり、その手順自体が危険だった」と説明した。

ポイントリーダーのマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は、もっと良い解決策があるかもしれないと示唆しつつも、MotoGPが安全性向上のために行動を起こしたこと自体を評価した。

「受け入れなければならない決定だ。これまでとは違うし、安全面ではより良くなる可能性がある。僕自身、これが唯一の解決策ではないと考えているライダーの一人でもある」

「でも、この種の問題を改善しようとして強い決断を下したのは良いことだと思う。受け入れるし、尊重するし、賛成でもある」

「すべてを変えるのは大変だろう。ブルノでは2回のスタート練習の機会が与えられたし、ここでもスタート練習を2回行なわせてくれる。つまり、彼らも僕たちが素早く適応できるよう手助けしてくれているんだ」