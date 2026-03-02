ジョアン・ミル、上位フィニッシュのチャンスをタイヤトラブルで失う「調子は良かっただけに、つらい」

チャーン・インターナショナル・サーキットで開催されたMotoGP開幕戦タイGPで、ジョアン・ミル（ホンダ）は好調な走りを見せた。しかし最終的にミルはトラブルによるリタイアを強いられた。その問題は、タイヤにあったという。

ミルはタイGPではまずまず好調で、スプリントレースでは7位を獲得。そして決勝ではマルク・マルケス（ドゥカティ）の転倒後には5番手と、さらに良いポジションを走ることができていた。

しかし、トップ5フィニッシュを開幕戦で果たすことはできなかった。残り4周という終盤にリタイアしなくてはならなかったためだ。

ミルはレース後、“外部サプライヤー”の問題で完走できなかったと話していて、タイヤを供給するミシュランの問題だったと示唆した。ミシュランを直接的に批判しないのは、あまりに明言すると処分を受けかねないからだ。

「技術的な問題が起きた。タイヤの中央部分が大きく摩耗し、その結果、バイクが正しく機能しなくなった。だから止まらざるを得なかった」

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

ミルはそう語った。そしてつまりタイヤの問題だったのかと問われると、それに対しては笑いながら「外部サプライヤーの問題だよ」と答えた。

「なぜこうなったのかはこれから調べることになるけど、外部サプライヤーのタイヤの特定の一点だけで起きた現象だった。検証する必要があるだろう」

「今週末は本当に上手くいっていて、とても安定していたと思う。個人的にも調子が良かった。それだけに、残り4周でのリタイアはつらい。このコースでポイントを取るのがどれほど大変かを考えると、なおさらだ」

厳しい結果になってしまったミルだが、すでに次のレースに向けて切り替えている。

「今年の目標は、表彰台が狙えないサーキットでは、今回のようなレースをすることだ」

「最後まで戦って、チェッカーを受け、バイクをピットに持ち帰ることだ。そのために全力を尽くした。自分でコントロールできないことに固執すべきではないし、学び、理解し、次へ進むだけだよ」