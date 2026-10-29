MotoGP オーストラリアGP

ジョアン・ミル、謎の体調不良について明かす「疲労とストレスで、視力の問題が悪化してしまった」

サンマリノGP以来欠場が続いていたジョアン・ミルは、以前から抱えていた視力障害がもはや制御できなくなったと欠場の理由を説明した。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/29 10:25

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Joan Mir, Honda HRC

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

ホンダのジョアン・ミルは、しばらく欠場が続いていたが、MotoGPマレーシアGPでの復帰を前にその理由を明かした。

ミルは9月半ばのサンマリノGPで、体調不良によりレースを途中リタイア。スペイン・バルセロナの病院で検査を受けると、血液検査の数値に異常が確認されたとして、以降の4戦を欠場したが、彼の状態はほとんど明らかになっていなかった。

マレーシアGPでついに復帰することになったミル。木曜日にメディアの取材に応え、その理由を説明した。

木曜朝、アンヘル・シャルテ医師が率いるMotoGP医療チームは、ミルに週末を通してレースに出場する許可を与えた。同じく、ホンダのチームメイトであるルカ・マリーニにも出場許可が下りた。マリーニはウイルス感染の影響で、オーストラリアGPの金曜日をわずか2周しか走行できず、以降の走行を取りやめていた。

必要な診察を受けた後、ミルはMotorsport.comを含む報道陣の前に姿を現し、これまで抱えていた問題について初めて説明した。今季前半から極度の疲労に起因する視力の低下に悩まされており、ミサノではついに症状をコントロールできなくなったという。

「体調はいいよ。本当にうれしい。ただ、休む必要があったんだ」

ミルはそう切り出し、問題が以前から続いていたことを説明した。

「疲労に関連した視力の問題があった。シーズン前半にかけて症状が悪化していったけど、治療を受けるうちに少しずつ調子がよくなっていった。精神的にもつらかったよ」

一方、具体的な病名がまだ特定されていないことについて、ミルは自分が経験した症状についてのみ話すと強調した。

「症状はこういうものだということは話せるけど、診断を下すのは医師だからね」

「最も心配だったのは視力の問題と、コントロールできないほどの極度の疲労だった。ミサノの前からしばらく同じ症状が続いていたけど、あそこで自分では抑えられなくなったんだ。以前にも視力の問題を抱えたことがあって、それがストレスによって悪化したのが原因だった」

29歳のミルは、当初は医師による治療の効果が現れず、それがさらなる不安につながったことも明かした。ただし、オーストラリアGPを迎える直前に状況が変わったという。

「先週、オーストラリアに行く頃には、かなり体調がよくなっていた。ただ、バイクに乗って試したわけではなかったんだ」

「治療を始めた当初は効果がなく、それが不安につながった。でも、その後は効果が出て、状況が好転した。自宅に戻って最初の数週間はあまり活動しなかったけど、その後は少しずつできることを増やして、トレーニングも再開していった」

「今は、今シーズンに何が起きていたのかについて、以前よりもずっと多くのことが分かっている。詳しいことは自分の中にとどめておくけど、今回の経験は自分の将来にとって非常に重要なものになると思う。休養に入る前と比べれば、体調はずっとよくなっている」

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