MotoGP マレーシアGP

「僕のミスでした」小椋藍、4位争い中のベッツェッキ接触に謝罪。一方相手側は「ままあること」と気にせず

小椋藍はMotoGPマレーシアGP終盤で起きたマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）との接触について、自分のミスだったと認めた。

Richard Asher Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/02 8:49

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Marco Bezzecchi, Aprilia leads Ai Ogura, Trackhouse

写真：: Asif Zubairi / Motorsport Network

MotoGPマレーシアGPの決勝レース終盤、小椋藍（トラックハウス）とマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）の間で接触があった。この件について小椋は自分のミスだったと語っている。

小椋は決勝レース中はアレックス・マルケス（グレシーニ）を先頭とした2番手集団の中を走行。終盤にかけては4番手を走るベッツェッキとのバトルを繰り広げた。

残り3周で小椋は一度ターン1でオーバーテイクを狙う動きを見せたが、その際にベッツェッキと接触があり、フロントウイングを破損した。幸いベッツェッキを転倒させるような事態にもならずに終わり、その後小椋は改めてベッツェッキを追い抜き、4位でフィニッシュしている。

ただこのターン1の動きについて小椋は、自分のミスだったと認めている。

「ターン1に向けて、僕がベッツェッキをオーバーテイクしようとしていたことは、彼も分かっていたと思います」

「ベッツェッキはかなり深くブレーキをかけていて、少しラインが膨らんでいたんです」

「でも僕は彼がそこからターン1のエイペックスに向けて戻ろうとしてくるとは思っていなかったんです。そのままラインを維持して、ターン2に向かってくるだろうと予想していました」

「僕が勘違いしていました。接触については、僕のミスでした。あとでマルコに謝罪に行ってきます」

ベッツェッキがタイトル争いの可能性を残す中でのアプリリア陣営同士の接触だったが、彼は小椋に対し特にわだかまりはないと語る。マレーシアGPではマルク・マルケス（ドゥカティ）が圧倒的な強さで勝利しており、既にチャンスは薄いこと、そしてそもそも小椋に対抗できる十分な速さがなかったことを理由に挙げている。

「正直に言ってしまうと、あのときはアイのほうが僕より速かった。いずれにしても彼には抜かれていたと思う。実際、数コーナー先で抜かれたわけだし」

ベッツェッキは落ち着いた様子でそう語った。なおベッツェッキはラストラップにエネア・バスティアニーニ（テック3）にも抜かれ、6位でのフィニッシュだった。

「接触は不必要なものだったし、二人とも転倒してしまったかもしれない点は良くなかっただろう。でも最終的には何もなかったからね」

「このスポーツではままあることだ。だから何も恨んでいない」

ベッツェッキはマレーシアGPを終えてランキング首位のマルク・マルケスとは67ポイント差。タイトル争いの可能性はまだ残っているものの、風前の灯火といった状況だ。

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