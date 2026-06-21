本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

Moto3チェコ決勝｜ペナルティもなんのその！　ダニッシュが14番手から初勝利収める。日本勢は山中がポイント獲得

Moto3
チェコ
Moto3チェコ決勝｜ペナルティもなんのその！　ダニッシュが14番手から初勝利収める。日本勢は山中がポイント獲得

アレックス・マルケス、リスクを避けチェコGPスプリント＆決勝を欠場「ここでの目的は達成できた」

MotoGP
チェコGP
アレックス・マルケス、リスクを避けチェコGPスプリント＆決勝を欠場「ここでの目的は達成できた」

マルコ・ベッツェッキ、謝罪声明を発表。マーシャル殴打で決勝レース出場禁止「自分の行動を正当化できる理由はない」

MotoGP
チェコGP
マルコ・ベッツェッキ、謝罪声明を発表。マーシャル殴打で決勝レース出場禁止「自分の行動を正当化できる理由はない」

ホンダ陣営で好調の新人モレイラ、自分に無関心な先輩マリーニにチクリ「僕は君たちのデータを見てるよ。学べることは常にある」

MotoGP
チェコGP
ホンダ陣営で好調の新人モレイラ、自分に無関心な先輩マリーニにチクリ「僕は君たちのデータを見てるよ。学べることは常にある」

アコスタ、スプリント転倒はライドハイトデバイスのトラブルが原因「トップ5のペースはあった」

MotoGP
チェコGP
アコスタ、スプリント転倒はライドハイトデバイスのトラブルが原因「トップ5のペースはあった」

マルティン「優勝争いから離されているのが心配」タイトル争い接近も今はそれどころじゃない？

MotoGP
チェコGP
マルティン「優勝争いから離されているのが心配」タイトル争い接近も今はそれどころじゃない？

ドゥカティはタイトル争いに勝てるバイクだ！　マルケス「あとはライダーたちがもっと頑張らないと……」

MotoGP
チェコGP
ドゥカティはタイトル争いに勝てるバイクだ！　マルケス「あとはライダーたちがもっと頑張らないと……」

鈍重な“パラシュート”、F310で雨の中激走。ミハエル・シューマッハーのフェラーリ初勝利は「F1史上最高のパフォーマンス」とアーバイン

F1
スペインGP
鈍重な“パラシュート”、F310で雨の中激走。ミハエル・シューマッハーのフェラーリ初勝利は「F1史上最高のパフォーマンス」とアーバイン
Reactions
MotoGP チェコGP

ホンダ陣営で好調の新人モレイラ、自分に無関心な先輩マリーニにチクリ「僕は君たちのデータを見てるよ。学べることは常にある」

ディオゴ・モレイラは、同じホンダ陣営のルカ・マリーニが自分のデータを見ようとしないのは「彼の問題だ」と語った。

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
公開日時:
Diogo Moreira, Team LCR Honda, Luca Marini, Honda HRC

　今季MotoGPのルーキーであるディオゴ・モレイラ（LCR）は、ここ数戦安定したリザルトを残しており、ホンダ陣営の4台の中でも特に印象的なパフォーマンスを見せている。

　モレイラは第6戦カタルニアGPで初のトップ10フィニッシュを記録すると（9位）、続く第7戦イタリアGPではホンダ最上位の10位、第8戦ハンガリーGPではファクトリーチームのルカ・マリーニに次ぐ6位でフィニッシュした。

　迎えた第9戦チェコGPでも、スプリントは転倒リタイアに終わってしまったものの、予選ではQ2に直接進出して6番手に食い込み、ファクトリーのジョアン・ミル（12番手）、マリーニ（16番手）に大きな差をつけた。決勝はマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）の出場停止で5番グリッドに繰り上がる見込みで、上位進出のチャンスがある。

　モレイラが3戦連続で金曜プラクティスで上位に入ってQ2直行したというデータは軽視できるものではない。というのも、金曜日はレースウィークの走行初日であり、本来なら経験不足のモレイラの方が不利になるはずだからだ。加えて彼はチェコのFP1でクラッシュし、重要な走行時間も失っている。

　金曜の走行後、ルーキーであるモレイラの進歩をどう見ているのか、そして彼がどの部分で改善したと思うかとmotorsport.comがマリーニに質問したところ、彼はやや素っ気ない反応を見せた。

「わからないね。正直言って彼のことは気にしていない」

　ホンダのライダーたちはそれぞれ、同陣営の他のライダーのデータにアクセスできるにもかかわらず、モレイラのデータには関心がないことを示唆したマリーニ。このコメントについてモレイラに見解を尋ねると、次のように答えた。

「僕は彼のデータも見るし、ジョアン・ミルのデータも見るよ」

「学べること、改善できることは常にある。このコーナーではあるライダーが優れていて、別の場面では他のライダーが優れていることもある」

「僕はみんなのデータを比較している。それは重要なことだよ。彼が僕のデータを見ないなら、それは彼の問題だ」

　来季はマリーニに代わってファクトリーチームに昇格する可能性もあると言われるモレイラ。ここ数戦のQ2進出の鍵となった金曜日の好調について、その要因をこう説明した。

「鍵は落ち着いていること、そしてやるべきことをしっかりやることだ」

「もちろん、Q2に入れない週末も出てくる。今は調子がいいけど、18番手スタートになるレースもそのうちあるだろう」

「でもそれが普通なんだ。僕たちはルーキーだからね。期待以上のことはできていると思う。だから落ち着いて、仕事を続けることが大事だよ」

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アコスタ、スプリント転倒はライドハイトデバイスのトラブルが原因「トップ5のペースはあった」
次の記事 マルコ・ベッツェッキ、謝罪声明を発表。マーシャル殴打で決勝レース出場禁止「自分の行動を正当化できる理由はない」
More from
Germán Garcia Casanova

アレックス・マルケス、リスクを避けチェコGPスプリント＆決勝を欠場「ここでの目的は達成できた」

MotoGP
MotoGP
チェコGP
アレックス・マルケス、リスクを避けチェコGPスプリント＆決勝を欠場「ここでの目的は達成できた」

「予想よりも接近できているし、感触も良い」アレックス・マルケス、大クラッシュから1ヵ月で復帰は順調スタート

MotoGP
MotoGP
チェコGP
「予想よりも接近できているし、感触も良い」アレックス・マルケス、大クラッシュから1ヵ月で復帰は順調スタート

トラックハウス、ラウル・フェルナンデスと2027年の契約延長か？　合意間近と関係者明かす

MotoGP
MotoGP
チェコGP
トラックハウス、ラウル・フェルナンデスと2027年の契約延長か？　合意間近と関係者明かす
More from
ルカ マリーニ

これが復活目指すホンダの本気？　移籍見込みのジョアン・ミルを新型850ccテストで起用か

MotoGP
MotoGP
これが復活目指すホンダの本気？　移籍見込みのジョアン・ミルを新型850ccテストで起用か

MotoGP安全委員会、ライダーの出席率低すぎ！　マリーニの提案「ライダーの意見をまとめる代表者が必要だ」

MotoGP
MotoGP
カタルニアGP
MotoGP安全委員会、ライダーの出席率低すぎ！　マリーニの提案「ライダーの意見をまとめる代表者が必要だ」

自分はホンダ残留に値する！　ジョアン・ミル、2027年のシート維持に向け自負「十分な理由は示している」

MotoGP
MotoGP
スペインGP
自分はホンダ残留に値する！　ジョアン・ミル、2027年のシート維持に向け自負「十分な理由は示している」
More from
ホンダ・レーシング

MotoGP、参戦5メーカーとコンコルド協定合意を発表。「歴史的な日」とエスペレータCEO

MotoGP
MotoGP
チェコGP
MotoGP、参戦5メーカーとコンコルド協定合意を発表。「歴史的な日」とエスペレータCEO

ホンダ、2027年から新チームマネージャーに川瀬幹彦を起用。現テクニカルディレクターが内部昇格

MotoGP
MotoGP
ホンダ、2027年から新チームマネージャーに川瀬幹彦を起用。現テクニカルディレクターが内部昇格

MotoGP、”部分的”バイク1台体制へ。レースでは2台目がスタンバイ、乗り換えも継続

MotoGP
MotoGP
MotoGP、”部分的”バイク1台体制へ。レースでは2台目がスタンバイ、乗り換えも継続

最新ニュース

Moto3チェコ決勝｜ペナルティもなんのその！　ダニッシュが14番手から初勝利収める。日本勢は山中がポイント獲得

Moto3
チェコ
Moto3チェコ決勝｜ペナルティもなんのその！　ダニッシュが14番手から初勝利収める。日本勢は山中がポイント獲得

アレックス・マルケス、リスクを避けチェコGPスプリント＆決勝を欠場「ここでの目的は達成できた」

MotoGP
チェコGP
アレックス・マルケス、リスクを避けチェコGPスプリント＆決勝を欠場「ここでの目的は達成できた」

マルコ・ベッツェッキ、謝罪声明を発表。マーシャル殴打で決勝レース出場禁止「自分の行動を正当化できる理由はない」

MotoGP
チェコGP
マルコ・ベッツェッキ、謝罪声明を発表。マーシャル殴打で決勝レース出場禁止「自分の行動を正当化できる理由はない」

ホンダ陣営で好調の新人モレイラ、自分に無関心な先輩マリーニにチクリ「僕は君たちのデータを見てるよ。学べることは常にある」

MotoGP
チェコGP
ホンダ陣営で好調の新人モレイラ、自分に無関心な先輩マリーニにチクリ「僕は君たちのデータを見てるよ。学べることは常にある」