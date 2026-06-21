ホンダ陣営で好調の新人モレイラ、自分に無関心な先輩マリーニにチクリ「僕は君たちのデータを見てるよ。学べることは常にある」

今季MotoGPのルーキーであるディオゴ・モレイラ（LCR）は、ここ数戦安定したリザルトを残しており、ホンダ陣営の4台の中でも特に印象的なパフォーマンスを見せている。

モレイラは第6戦カタルニアGPで初のトップ10フィニッシュを記録すると（9位）、続く第7戦イタリアGPではホンダ最上位の10位、第8戦ハンガリーGPではファクトリーチームのルカ・マリーニに次ぐ6位でフィニッシュした。

迎えた第9戦チェコGPでも、スプリントは転倒リタイアに終わってしまったものの、予選ではQ2に直接進出して6番手に食い込み、ファクトリーのジョアン・ミル（12番手）、マリーニ（16番手）に大きな差をつけた。決勝はマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）の出場停止で5番グリッドに繰り上がる見込みで、上位進出のチャンスがある。

モレイラが3戦連続で金曜プラクティスで上位に入ってQ2直行したというデータは軽視できるものではない。というのも、金曜日はレースウィークの走行初日であり、本来なら経験不足のモレイラの方が不利になるはずだからだ。加えて彼はチェコのFP1でクラッシュし、重要な走行時間も失っている。

金曜の走行後、ルーキーであるモレイラの進歩をどう見ているのか、そして彼がどの部分で改善したと思うかとmotorsport.comがマリーニに質問したところ、彼はやや素っ気ない反応を見せた。

「わからないね。正直言って彼のことは気にしていない」

ホンダのライダーたちはそれぞれ、同陣営の他のライダーのデータにアクセスできるにもかかわらず、モレイラのデータには関心がないことを示唆したマリーニ。このコメントについてモレイラに見解を尋ねると、次のように答えた。

「僕は彼のデータも見るし、ジョアン・ミルのデータも見るよ」

「学べること、改善できることは常にある。このコーナーではあるライダーが優れていて、別の場面では他のライダーが優れていることもある」

「僕はみんなのデータを比較している。それは重要なことだよ。彼が僕のデータを見ないなら、それは彼の問題だ」

来季はマリーニに代わってファクトリーチームに昇格する可能性もあると言われるモレイラ。ここ数戦のQ2進出の鍵となった金曜日の好調について、その要因をこう説明した。

「鍵は落ち着いていること、そしてやるべきことをしっかりやることだ」

「もちろん、Q2に入れない週末も出てくる。今は調子がいいけど、18番手スタートになるレースもそのうちあるだろう」

「でもそれが普通なんだ。僕たちはルーキーだからね。期待以上のことはできていると思う。だから落ち着いて、仕事を続けることが大事だよ」