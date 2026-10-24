Moto2 オーストラリア

Moto2オーストラリア予選｜タイトル狙うゴンザレスがポール獲得。古里太陽が11番手

MotoGPオーストラリアGPのMoto2クラス予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはマニュエル・ゴンザレスだった。

公開日時: 2026/10/24 3:38

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MotoGP第18戦オーストラリアGのMoto2予選は、LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPのマニュエル・ゴンザレスがポールポジションを獲得した。

Moto2クラスの予選は、日本人ライダーの佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）と古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）のふたりがプラクティスでトップ14に食い込み、共にQ2に直接進出。上位グリッドを争うチャンスを得た。

予選Q1はダビド・ムニョス（Italtrans Racing Team）がライバルに0.3秒以上の差をつけるアタックによって暫定トップに立った。

しかしQ1終盤には暫定トップタイム更新ペースを記録するライダーが多く、コリン・ベイアー（Red Bull KTM Ajo）、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI）、トニー・アルボリーノ（REDS Fantic Racing）と次々とムニョスのタイムを更新していった。

そうしたアタック合戦の結果、Q1は1分30秒438を記録したゾンタ・ファン・デン・グールベルク（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）が最速タイム。オルトラ、アルボリーノ、ベイアーら4人がQ2へ進んだ。

日本勢が参加した予選Q2は、序盤にアロンソ・ロペス（ITALJET Gresini Moto2）が1分30秒331をマークして暫定トップタイムとした。これに対し日本人ライダーふたりは0.7秒以上の差をつけられており、Q2下位に留まった。

その後、アタックが重ねられるとマニュエル・ゴンザレスが1分30秒122をマーク。これが暫定トップタイムとなり、ラスト1分を迎えた。

ラストアタックではこのゴンザレスのタイムを上回るライダーは現れなかったため、今季タイトルを狙うゴンザレスがポールポジションを獲得。2番手はバリー・バルタス（REDS Fantic Racing）、3番手はフィリップ・サラック（OnlyFans American Racing Team）となった。

日本勢は古里が11番手、佐々木が15番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 8

1'30.122

177.679 2 Barry Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 8

+0.106

1'30.228

0.106 177.470 3 フィリップ サラック OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 7

+0.115

1'30.237

0.009 177.452 フルリザルトを見る

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