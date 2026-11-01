レースレポート

Moto2 マレーシア

Moto2マレーシア決勝｜ダビド・アロンソが独走勝利！ 佐々木＆古里、日本勢は共に転倒リタイア

MotoGP第19戦マレーシアGPのMoto2クラス決勝が行なわれた。勝利したのはダビド・アロンソだった。

公開日時: 2026/11/01 6:27

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MotoGP第19戦マレーシアGPのMoto2決勝はCFMOTO RCB Aspar Teamのダビド・アロンソが勝利した。

Moto2クラスの予選でポールポジションを獲得したのはダニエル・オルガド（CFMOTO RCB Aspar Team）。またタイトル争いで逆転を狙うイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）が3番グリッドとなった一方、ランキング首位のマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）は9番グリッドに留まった。

曇り空のもと始まった全17周の決勝レースは、ポールシッターのオルガドが好スタートを切った。後ろにはアンヘル・ピケラス（QJMOTOR - MSI）、ダビド・アロンソが続き、ゲバラは4番手に後退。またゴンザレスはスタートで7番手にポジションを上げた。

レース序盤は激しいバトルが上位で勃発することなく、コンスタントなペースを保ってラップを消化する展開だった。そうした中、ゴンザレスは3周目に6番手へポジションを上げた。

7台に絞られた上位集団の中では、5番手のアロンソ・ロペス（ITALJET Gresini Moto2）が徐々に遅れ始めた。4周目には4番手のゲバラに対し1秒以上の差をつけられ、そこにゴンザレスが襲いかかった。

ゴンザレスは4周目にロペスを追い抜いて5番手に浮上。4番手を走るライバルのゲバラは1.6秒ほど先行している状況だった。

トップ3争いは接近しているものの膠着状態が続いていたが、6周目にアロンソが動いた。ターン4でイン側からオルガドをオーバーテイクしていき、先頭が入れ替わった。

アロンソが先頭に浮上したあとは、ギャップがどんどん拡大していった。10周目にはその差が1.2秒となった。

オルガドは2番手に落ちたあとは、一時的にピケラスに迫られたものの、その後はピケラスもペースを保てなくなったため、2番手を脅かされることはなかった。

終盤にかけてはトップ3の差が広がっていたこともあり、淡々とラップを消化していった。ところが、順調に走っていたアロンソが残り4周でハイサイドを起こし、それをなんとかセーブするという場面があった。これで一気にリードが帳消しになってしまったアロンソではあるが、体勢を立て直すと彼は再び2番手のオルガドを突き放した。

その後アロンソは最終的に1.9秒差をつけてチェッカーを受け、マレーシアGPを勝利。2位はオルガド、3位はピケラスとなった。

そしてゲバラが4位、ゴンザレスはゲバラに接近できないまま5位となった結果、ランキング首位ゴンザレスのリードは3.5ポイント差まで減少した。

古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）は11周目のターン15でクラッシュしてしまいリタイア。そして佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）も同じターン15で12周目にクラッシュしリタイアと、日本人ライダーは厳しい結果に終わった。

レース

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1 David Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 17

35'44.732

25 2 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 17

+1.932

35'46.664

1.932 20 3

Ángel Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI

36 Kalex Moto2 17

+3.565

35'48.297

1.633 16 フルリザルトを見る

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