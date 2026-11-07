Moto2 カタール

Moto2カタール予選｜アレックス・エスクリグ、初ポールポジション獲得！ 佐々木＆古里は中団スタート

MotoGP第20戦カタールGPのMoto2予選はアレックス・エスクリグがポールポジションを獲得した。

公開日時: 2026/11/07 15:41

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Alex Escrig, Forward

MotoGP第20戦カタールGPのMoto2クラス予選は、KLINT Racing Teamのアレックス・エスクリグがポールポジションを獲得した。

Moto2クラスには日本人ライダーふたりが参戦しているが、カタールGPでは佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）と古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）のふたりとも、プラクティスでトップ14に入るタイムを記録できず。予選はQ1からの参加となった。

Q2進出にはトップ4入りが必要だが、セッション中盤に古里が暫定トップタイムとなる1分56秒206をマーク。Q2進出圏内につけた。この時点で佐々木は古里から0.782秒差の10番手と、大きく離されていた。

しかし古里はそのままQ1をトップで通過することはできなかった。Q1終盤にかけてゾンタ・ファン・デン・グールベルク（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）が1分56秒065を記録して暫定トップタイムを更新。さらにダニエル・ムニョス（Italtrans Racing Team）が僅差でこれを上回った。古里はトップ4圏外に後退し、終盤も自己ベストを更新できなかったため、5番手でQ1敗退。決勝は19番手からのスタートとなった。

一方、佐々木は終盤に大きく自己ベストを更新。古里を上回る1分56秒109を記録し、3番手でQ2進出を確保した。わずか0.1秒未満の差で、日本人ライダーふたりの明暗が分かれた。

予選Q2ではアレックス・エスクリグがライバルに大きく差をつける1分55秒241をマークし、暫定トップにつけたままセッションは折り返し。佐々木はこの時点で1分56秒385の14番手と、中団につけていた。

他のライダーに0.5秒以上の差をつけて暫定トップに立ったエスクリグ。Q2終盤に向けてそのギャップは0.233秒差まで縮まったものの、依然としてエスクリグがトップの座を守り続けた。

ラストアタックではマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）がハイペースな走りを見せたが、エスクリグには0.126秒届かず。その結果、セッション序盤に記録したタイムでエスクリグが自身初のポールポジションを獲得した。2番手はゴンザレス、3番手はダニエル・オルガド（CFMOTO Power Electronics Aspar Team）だ。

佐々木は最終的にトップから1.144秒差の18番手。古里と共に中団から決勝に臨むことになった。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 Alex Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 7

1'55.241

168.065 2 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 7

+0.126

1'55.367

0.126 167.881 3 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 7

+0.233

1'55.474

0.107 167.726 フルリザルトを見る

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