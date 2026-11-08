レースレポート

Moto2 カタール

Moto2カタールGP決勝｜タイトル争い波乱！ マシントラブルでゲバラ0点＆ゴンザレスがリード拡大。レースはオルガド制す

MotoGP第20戦カタールGPのMoto2決勝はダニエル・オルガドが勝利した。

公開日時: 2026/11/08 15:33

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Dani Holgado, Qatar

MotoGP第20戦カタールGPのMoto2決勝が行なわれ、CFMOTO Power Electronics Aspar Teamのダニエル・オルガドが勝利した。

Moto2クラスの予選では、アレックス・エスクリグ（KLINT Racing Team）がポールポジションを獲得。ランキング首位でタイトルを争うマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）は5番グリッド、僅差でランキング2番手につけるイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）は10番グリッドからのスタートだった。

全18周の決勝レースは、ポールシッターのエスクリグがスタートで出遅れ、2番グリッドのオルガドに一瞬先行を許したものの、ターン2で先頭を奪還。オルガドやダビド・アロンソ（CFMOTO Power Electronics Aspar Team）、ダニエル・ムニョス（Italtrans Racing Team）らがその後ろに続いた。

エスクリグは1周目から2番手以下を徐々に引き離し、2周目に入る頃には0.5秒ほどのリードを築いていた。

2番手争いでは、オルガドに一度は抜かれたアロンソがレース中盤に向けて反撃を開始。8周目のターン1でオルガドをオーバーテイクし、2番手に浮上した。

しかし、アロンソとオルガドのバトルはその後も続き、10周目には再びオルガドが2番手に浮上。アロンソにはイヴァン・オルトラ（QJMOTOR - MSI）も襲いかかり、3番手の座も入れ替わった。

こうしたバトルの影響で後続との差は少し縮まったものの、エスクリグはトップを維持していた。しかしレース後半に入るとリードが消え、オルガドにプレッシャーをかけられるようになって14周目のターン1でついに追い抜かれてしまった。

エスクリグには反撃する余力がなく、オルガドは先頭に立つと一気にリードを拡大。すぐに1秒以上の差を築き、残り周回を独走状態で消化した。

最終的にオルガドは後続に2.2秒差をつけてトップチェッカーを受け、カタールGPを制した。

2番手争いはエスクリグとオルトラの間で最終ラップまで続いた。そして最後は、最終コーナーで立ち上がりを重視したオルトラがフィニッシュライン直前でわずかに前に出てチェッカー。エスクリグは0.020秒差で3位となった。

ランキング首位のゴンザレスが6位でフィニッシュ。一方、10番手を争っていたゲバラは残り4周でエンジントラブルに見舞われ、突如スローダウン。リタイアに終わった。

この結果ゴンザレスは、ランキング2番手のゲバラに対するリードを13.5ポイントに広げた。

日本人ライダーは、佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）が21番グリッドから追い上げ、ポイント圏内の14位でフィニッシュ。一方、16番グリッドからスタートした古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）は入賞圏内を走っていたものの、レース中盤に転倒してリタイアに終わった。

レース

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 18

35'13.340

25 2 Ivan Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 18

+2.265

35'15.605

2.265 20 3 Alex Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 18

+2.285

35'15.625

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