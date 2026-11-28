Moto2 バレンシア

Moto2バレンシア予選｜日本人ライダー、Q1突破ならず！ ポールポジションはセナ・アジアスが獲得

MotoGP第22戦バレンシアGPのMoto2予選が行なわれた。ポールポジションはセナ・アジアスが獲得した。

公開日時: 2026/11/28 13:37

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MotoGP第22戦バレンシアGPのMoto2クラス予選は、LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPのセナ・アジアスが最速タイムを記録してポールポジションを獲得した。

Moto2クラスでは日本人ライダー2名が参戦しているが、依然として苦戦が続いている。プラクティスでは上位タイムを記録できず、古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）と佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）のふたりとも、予選はQ1からの参加だった。

Q1のアタックが始まると、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR - MSI）がライバルを大きく引き離す速さを見せ、1分32秒003を記録。これが暫定トップタイムとなった。

一方で日本勢は序盤に古里が1分32秒637を記録して5番手。Q2進出圏内のトップ4まではあと少しタイムが足りない位置だった。また佐々木は暫定トップから1秒以上の差をつけられる下位に留まっていた。

Q1はラストアタックではタイム更新が数多く記録されたものの、暫定トップタイム更新は無かった。結果、オルトラが最速でQ2に進出した。

日本勢はセッション後半に自己ベストを更新したものの、Q2進出となるトップ4に食い込むには速さが足りず、古里が9番手、佐々木が11番手でQ1敗退に終わった。

予選Q2ではダニエル・オルガド（CFMOTO Inde Aspar Team）が1分31秒582のタイムでセッション終盤まで暫定トップを維持していたが、セナ・アジアスが終盤のアタックでそれを上回る1分31秒389をマークした。

結局このタイムがQ2最速となり、アジアスがポールポジションを獲得。2番手にオルガド、3番手はイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）となった。ゲバラとタイトル争いを繰り広げるマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）は10番手だ。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 8

1'31.389

157.765 2

Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 9

+0.161

1'31.550

0.161 157.487 3

Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 7

+0.197

1'31.586

0.036 157.425 フルリザルトを見る

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