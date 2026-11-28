Moto2 バレンシア
Moto2バレンシア予選｜日本人ライダー、Q1突破ならず！ ポールポジションはセナ・アジアスが獲得
MotoGP第22戦バレンシアGPのMoto2予選が行なわれた。ポールポジションはセナ・アジアスが獲得した。
公開日時: 2026/11/28 13:37
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MotoGP第22戦バレンシアGPのMoto2クラス予選は、LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPのセナ・アジアスが最速タイムを記録してポールポジションを獲得した。
Moto2クラスでは日本人ライダー2名が参戦しているが、依然として苦戦が続いている。プラクティスでは上位タイムを記録できず、古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）と佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）のふたりとも、予選はQ1からの参加だった。
Q1のアタックが始まると、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR - MSI）がライバルを大きく引き離す速さを見せ、1分32秒003を記録。これが暫定トップタイムとなった。
一方で日本勢は序盤に古里が1分32秒637を記録して5番手。Q2進出圏内のトップ4まではあと少しタイムが足りない位置だった。また佐々木は暫定トップから1秒以上の差をつけられる下位に留まっていた。
Q1はラストアタックではタイム更新が数多く記録されたものの、暫定トップタイム更新は無かった。結果、オルトラが最速でQ2に進出した。
日本勢はセッション後半に自己ベストを更新したものの、Q2進出となるトップ4に食い込むには速さが足りず、古里が9番手、佐々木が11番手でQ1敗退に終わった。
予選Q2ではダニエル・オルガド（CFMOTO Inde Aspar Team）が1分31秒582のタイムでセッション終盤まで暫定トップを維持していたが、セナ・アジアスが終盤のアタックでそれを上回る1分31秒389をマークした。
結局このタイムがQ2最速となり、アジアスがポールポジションを獲得。2番手にオルガド、3番手はイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）となった。ゲバラとタイトル争いを繰り広げるマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）は10番手だ。
予選Q2
全スタッツ
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1
Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
81 Kalex Moto2 8
1'31.389
157.765 2
Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
96 Kalex Moto2 9
+0.161
1'31.550
0.161 157.487 3
Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
28 Boscoscuro B-26 7
+0.197
1'31.586
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