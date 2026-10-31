Moto2 マレーシア

Moto2マレーシア予選｜ダニエル・オルガド、大差つける驚速アタックでポールポジション！ 古里太陽が15番手

MotoGP第19戦マレーシアGPのMoto2予選は、ダニエル・オルガドがポールポジションを獲得した。

公開日時: 2026/10/31 6:42

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セパン・インターナショナル・サーキットで開催されたMotoGP第19戦マレーシアGPのMoto2予選はCFMOTO RCB Aspar Teamのダニエル・オルガドがポールポジションを獲得した。

Moto2クラスでは佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）が予選Q1、古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）がQ2からの参加だ。

Q1で佐々木は最初のアタックラップで2分4秒240をマーク。トップ4に食い込むためには0.15秒ほど足りず、6番手に留まった。

Q1は暫定トップのアレックス・エスクリグ（KLINT Racing Team）が2番手に0.5秒以上も差をつける2分3秒459を記録しており、2番手以下が僅差の状況だった。

セッション終盤にかけてのアタックでは自己ベスト更新が連発された。しかし暫定トップを更新する速さではなく、結局Q1はエスクリグが最速となった。

佐々木はセッション中盤に2分4秒183とわずかだが自己ベストを更新。終盤にかけては自己ベストを縮められず、最終的に8番手でQ1を終了。Q2進出には約0.3秒足りず、後方グリッドから決勝に臨むこととなった。

古里が参加する予選Q2ではダニエル・オルガドのマークした2分3秒355が暫定トップとなり、古里は1秒以上離されたタイムで上位争いには加われない状態だった。

Q2終盤のアタックでは、オルガドが暫定トップタイムをさらに大きく更新。2分2秒875とライバルに大差をつけるタイムを叩き出し、ポールポジションを獲得した。

2番手は0.541秒差のアンヘル・ピケラス（QJMOTOR - MSI）、3番手は0.611秒差のイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）だった。一方、ランキング首位でゲバラと僅差の争いを繰り広げているマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）は9番手と苦戦した。

古里はQ2終盤に自己ベストを更新したものの、トップからは1.4秒差と大きく離されており、最終的に15番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1 Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 6

2'02.875

162.399 2

Ángel Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI

36 Kalex Moto2 6

+0.541

2'03.416

0.541 161.687 3 Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 6

+0.611

2'03.486

0.070 161.595 フルリザルトを見る

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