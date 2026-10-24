Moto3 オーストラリア

Moto3オーストラリア予選｜ヴェダ・プラタマ、王者下して初ポール獲得！ 日本勢は苦戦下位

MotoGP第18戦オーストラリアGPのMoto3予選はヴェダ・プラタマがポールポジションを獲得した。

編集: 2026/10/24 2:48

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フィリップアイランドでMotoGP第18戦オーストラリアGPのMoto3クラス予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはヴェダ・プラタマ（Honda Team Asia）だった。

Moto3クラスの予選で、日本人ライダーは三谷然（Honda Team Asia）がQ1からの参加となり、山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）は予選Q2への直接進出を決めた。

グランプリ2日目は朝から雨となっていたが、Moto3クラス予選時には天候が回復し、路面はウエットパッチを残しつつもドライコンディションに向かっていた。

Q1のアタックではプラタマがリードする存在となり、1分37秒189の暫定トップタイムをマークした。

このプラタマの記録したタイムにライバルは当初、大きな差をつけられていた。しかしQ1後半に向けてアタックが進むとその差は縮まっていき、残り4分でケーシー・オゴーマン（SIC58 Squadra Corse）が1分36秒420を記録して塗り替えた。

Q1は終盤まで激しいタイムアタックが続き、最終的に1分36秒261を記録したグイド・ピニ（Leopard Racing）が僅差で最速となった。オゴーマン、エディー・オシェー（GRYD Racing）、プラタマまでの4人がQ2進出だ。

予選Q2では、ジョエル・ケルソ（GRYD Racing）が1分35秒671をマークし、そのまま連続アタックで1分35秒366までタイムを更新。これがQ2前半の暫定トップタイムとなった。

他のライダーもアタックをかけていくが、降雨を知らせるレッドクロスフラッグが振られており、このケルソのタイムが更新されないままQ2終盤となった。

Q2終盤のアタックではMoto3王者となったマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）がわずかながらトップタイムを更新。戴冠後初ポールになるかと思われたが、ラストアタックでプラタマが0.021秒上回る1分35秒299をマーク。Q1から這い上がってきたプラタマが初ポールポジションを獲得した。2番手がキレス、3番手がケルソだ。

山中はこの予選では苦しみ、トップから1.5秒差の17番手に終わった。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

Veda Pratama Honda Team Asia

9 Honda 8

1'35.299

168.026 2

Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 9

+0.021

1'35.320

0.021 167.989 3 Joel Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 7

+0.067

1'35.366

0.046 167.908 フルリザルトを見る

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