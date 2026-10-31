Moto3 マレーシア

Moto3マレーシア予選｜王者キレス、ポールポジション獲得！ 山中がQ2進出15番手

MotoGP第19戦マレーシアGPのMoto3クラス予選が行なわれ、マキシモ・キレスがポールポジションを獲得した。

公開日時: 2026/10/31 5:41

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セパン・インターナショナル・サーキットでMotoGP第19戦マレーシアGPのMoto3予選が行なわれた。ポールポジションはCFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスだった。

マレーシアGPの予選で日本人ライダーは山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）と三谷然（Honda Team Asia）のふたりとも、Q1からのスタート。まずはQ2進出となるトップ4入りを目指した。

予選はドライコンディションでスタート。Q1の序盤アタックでは、山中が2分11秒665、三谷が2分11秒764をマークして3番手と4番手。5番手以下のライダーとは僅差だったものの、ひとまず予選Q2進出圏内のトップ4に食い込んだ。

山中と古里はタイムこそ更新できていなかったが、Q1の最後までトップ4の位置に留まった。しかし最後のアタックでマルコ・モレッリ（CFMOTO Gaviota Aspar Team）が自己ベストを更新し、2分11秒708をマーク。三谷を上回るタイムとなった。

その結果、三谷は5番手でQ1を終了することとなり、Q2には進めなかった。一方で山中は3番手でQ2進出を決めた。

予選Q2はQ1とは異なり2分10秒台のタイムによる争いが繰り広げられた。中でも2分10秒571をマークしたダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）が暫定トップに立った。

山中はQ2のアタックを進めると2分11秒439で13番手と、上位とは大きな差があった。

Q2ラストアタックでは今季王者のマキシモ・キレスが2分10秒396をマーク。ライバルを僅差で下し、ポールポジションを獲得した。2番手はブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）、3番手はハキーム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）だ。

山中はQ2後半にかけてタイムを更新できず、最終的に15番手。決勝は中団からのスタートとなった。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 6

2'10.396

153.032 2

Brian Uriarte KTM

51 KTM 6

+0.084

2'10.480

0.084 152.933 3

Hakim Danish MT Helmets - MSI

13 KTM 6

+0.133

2'10.529

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