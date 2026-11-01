レースレポート
Moto3 マレーシア
Moto3マレーシア決勝｜王者キレス、独走逃げ切りでポール・トゥ・ウィン！ 日本勢がポイント獲得
MotoGP第19戦マレーシアGPのMoto3クラス決勝レースは、マキシモ・キレスがポール・トゥ・ウィンを果たした。
公開日時: 2026/11/01 5:01
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セパン・インターナショナル・サーキットでMotoGP第19戦マレーシアGPのMoto3クラス決勝が行なわれた。勝利したのはCFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスだった。
予選では今季Moto3王者となったマキシモ・キレスがポールポジションを獲得。日本人ライダーは苦戦気味で、山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が15番グリッド、三谷然（Honda Team Asia）が19番グリッドからのスタートだ。
15周で争われる決勝はスタートこそキレスがトップを守ったが、すぐに激しいバトルとなり、先頭にはアグレッシブに攻めるダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）が浮上した。
アルマンサ先頭となったあと、表彰台圏内ではキレス、アルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）、ハキーム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）らが激しくバトル。ポジションを入れ替えながらアルマンサを追走した。
バトルはキレスが2番手を固める形でひとまず収束。そしてキレスは5周目の最終コーナーでアルマンサをオーバーテイクして、スタート以来となるトップに舞い戻った。
6～7周目にかけては、2番手に落ちたアルマンサがカルペやダニッシュ、ヴェダ・プラタマ（Honda Team Asia）らとのバトルによってペースを落とした結果、キレスが1秒ほどのギャップを開くことに成功した。
キレスは単独走行の状態となったあとは、コンスタントなペースでラップを消化し続け、ギャップを少しずつ広げていった。
キレスはそのままラストラップまで独走体制で逃げ続け、ライバルをまったく寄せ付けず。最終的に4秒差でトップチェッカーを受け、マレーシアGPを制した。
一方で2位、3位争いは最終ラップまで白熱のバトルが続いた。プラタマ、カルペ、ダニッシュ、アルマンサの4人が争い、毎周ポジションが変動。ラストラップの最終コーナーまで争いが続いたが、プラタマが2位、カルペが3位フィニッシュを果たした。
日本勢は山中が11位、三谷が13位で共にポイントを獲得した。
レース
全スタッツ
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
28 KTM 15
33'07.634
25 2
Veda Pratama Honda Team Asia
9 Honda 15
+3.734
33'11.368
3.734 20 3
Álvaro Carpe KTM
83 KTM 15
+4.184
33'11.818
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