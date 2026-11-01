レースレポート

Moto3 マレーシア

Moto3マレーシア決勝｜王者キレス、独走逃げ切りでポール・トゥ・ウィン！ 日本勢がポイント獲得

MotoGP第19戦マレーシアGPのMoto3クラス決勝レースは、マキシモ・キレスがポール・トゥ・ウィンを果たした。

公開日時: 2026/11/01 5:01

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セパン・インターナショナル・サーキットでMotoGP第19戦マレーシアGPのMoto3クラス決勝が行なわれた。勝利したのはCFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスだった。

予選では今季Moto3王者となったマキシモ・キレスがポールポジションを獲得。日本人ライダーは苦戦気味で、山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が15番グリッド、三谷然（Honda Team Asia）が19番グリッドからのスタートだ。

15周で争われる決勝はスタートこそキレスがトップを守ったが、すぐに激しいバトルとなり、先頭にはアグレッシブに攻めるダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）が浮上した。

アルマンサ先頭となったあと、表彰台圏内ではキレス、アルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）、ハキーム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）らが激しくバトル。ポジションを入れ替えながらアルマンサを追走した。

バトルはキレスが2番手を固める形でひとまず収束。そしてキレスは5周目の最終コーナーでアルマンサをオーバーテイクして、スタート以来となるトップに舞い戻った。

6～7周目にかけては、2番手に落ちたアルマンサがカルペやダニッシュ、ヴェダ・プラタマ（Honda Team Asia）らとのバトルによってペースを落とした結果、キレスが1秒ほどのギャップを開くことに成功した。

キレスは単独走行の状態となったあとは、コンスタントなペースでラップを消化し続け、ギャップを少しずつ広げていった。

キレスはそのままラストラップまで独走体制で逃げ続け、ライバルをまったく寄せ付けず。最終的に4秒差でトップチェッカーを受け、マレーシアGPを制した。

一方で2位、3位争いは最終ラップまで白熱のバトルが続いた。プラタマ、カルペ、ダニッシュ、アルマンサの4人が争い、毎周ポジションが変動。ラストラップの最終コーナーまで争いが続いたが、プラタマが2位、カルペが3位フィニッシュを果たした。

日本勢は山中が11位、三谷が13位で共にポイントを獲得した。

レース

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1

Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 15

33'07.634

25 2

Veda Pratama Honda Team Asia

9 Honda 15

+3.734

33'11.368

3.734 20 3

Álvaro Carpe KTM

83 KTM 15

+4.184

33'11.818

0.450 16 フルリザルトを見る

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