レースレポート

Moto3 カタール

Moto3カタールGP決勝｜アルマンサ、独走逃げ切りで勝利！ 山中琉聖が9位フィニッシュ

MotoGP第20戦カタールGPのMoto3クラス決勝はダビド・アルマンサが勝利した。

公開日時: 2026/11/08 14:04

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David Almansa, Qatar

ルサイル・インターナショナル・サーキットでMotoGP第20戦カタールGPのMoto3クラス決勝が行なわれた。勝利したのはLiqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサだった。

予選では既に今季チャンピオン獲得を決めているマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）が好調で、2戦連続のポールポジションを獲得した。日本人ライダーは山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が12番手、三谷然（Honda Team Asia）は17番手からのスタートだ。

なおカタールGPはナイトレース開催ではあるが、Moto3クラス決勝時点ではまだ日が落ちきっていないため、明るい環境でのレースである。

全16周の決勝は2番グリッドのダビド・アルマンサが好スタートを切り、先頭を奪取。キレスは蹴り出しが悪かったことが響き、序盤のいくつかのコーナーを通過する時点で大きくポジションを落としてしまった。

レースはアルマンサが先頭で2周目に。2番手アドリアン・フェルナンデス（Leopard Racing）からダビド・ムニョス（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）、キレス、アルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）、リコ・サルメラ（Red Bull KTM Tech3）までの6名が先頭集団として後続を引き離した。

なおムニョスは2周目にブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）を転倒させたと判断され、ロングラップペナルティが科され、3周目にはそれを消化したことでトップ集団から脱落した。

序盤ラップを通じて、トップ集団はアルマンサが徐々に2番手を引き離しつつあった。一方、2番手集団ではキレスが2番手に浮上。しかしキレスもなかなかアルマンサとの差は縮められず、差は広がっていく傾向にあった。

レース折り返しとなる8周目、トップを走るアルマンサは2番手のキレスに対し1.1秒差を開いていた。しかもキレスは後方からフェルナンデスに突かれる状況だった。

2番手争いが激しくなる間に、アルマンサはギャップを拡大。11周目には約2秒のリードを築いた。

そしてラストラップまで快調に走り続けたアルマンサは、最終的に2.5秒差をつけて余裕のトップチェッカー。日本GP以来の勝利を果たした。

2位には残り3周でキレスを攻略したフェルナンデスが入り、3位が今季王者キレスとなった。

日本勢は山中がスタートで順位を落としたものの、その後徐々に追い上げた。ライバルへ科されたペナルティや転倒リタイアも追い風となり、山中は最終的に9位フィニッシュを果たした。三谷も同じく順位を上げ、13位でポイントを獲得した。

レース

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント 1

David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22 KTM 16

33'09.479

25 2

Adrián Fernández González Leopard Racing

31 Honda 16

+2.516

33'11.995

2.516 20 3

Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 16

+2.585

33'12.064

0.069 16 フルリザルトを見る

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