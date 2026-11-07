Moto3 カタール

Moto3カタール予選｜マキシモ・キレス、2戦連続ポールポジション！ 日本勢はQ2進出も上位グリッドならず

MotoGP第20戦カタールGPのMoto3クラス予選が行なわれ、マキシモ・キレスがポールポジションを獲得した。

公開日時: 2026/11/07 14:43

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Máximo Quiles, Qatar

MotoGP第20戦カタールGPのMoto3予選は、今季王者マキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）がポールポジションを獲得した。

Moto3クラス予選では山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が予選Q2に直接進出。一方、三谷然（Honda Team Asia）はQ1からの参加であり、まずはQ2進出となるQ1のトップ4を目指すこととなった。

Q1最初のアタックで暫定トップタイムとなったのはグイド・ピニ（Leopard Racing）。彼の2分3秒503というタイムから0.1秒以下の僅差で2名が続き、三谷は0.222秒差の4番手でギリギリQ2進出圏内に入っていた。

5番手以下のライダーも僅差で続くなど、三谷はQ2進出に向けて余裕はない状況だった。

Q1終盤、タイム更新が連発される中、三谷は一瞬トップ4からは外れてしまった。しかし三谷もアタックを上手くまとめ、2分3秒359をマーク。ライバルに負けない速さで2番手となり、予選Q2進出を決めた。なお2番手の三谷から4番手までの3人で0.1秒以下のギャップしかない極僅差の戦いだった。

山中、三谷のふたりが参加することになったQ2。セッションはMoto3王者のマキシモ・キレスがセッションをリードする形で始まり、そのキレスが2分2秒288をマークし暫定トップタイムとした。

日本勢は上位グリッド争いに絡めないまま、Q2は終盤ラストアタックに入った。ラストアタックでは序盤に記録された暫定トップタイムを超える速さを示すライダーが出なかったため、キレスがポールポジションを獲得。2番手にはダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）、3番手はQ1をトップ通過してきたブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）となった。

山中は最終的にトップから1.4秒差の13番手、三谷はQ1の自己ベストタイムを超えられず、17番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 5

2'02.288

158.380 2

David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22 KTM 5

+0.155

2'02.443

0.155 158.179 3

Brian Uriarte KTM

51 KTM 5

+0.495

2'02.783

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