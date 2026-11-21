Moto3 ポルトガル

Moto3ポルトガル予選｜三谷然、Q1突破し17番手。アルマンサがポールポジション獲得

MotoGPポルトガルGPのMoto3クラス予選は、ダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。

公開日時: 2026/11/21 13:07

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アルガルヴェ・インターナショナル・サーキットで行なわれたMotoGPポルトガルGPのMoto3予選では、Liqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。

Moto3クラスの予選では日本人ライダーは山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）と三谷然（Honda Team Asia）のふたりともQ1スタート。まずはQ2進出をかけての争いに挑んだ。

Q1では三谷がセッション前半に3番手となる1分47秒759を記録。しかし暫定トップのアドリアン・クルーセス（CIP Green Power）からは0.8秒差と大差をつけられていた。また山中は5番手で、Q2進出圏内に入れていない状況で、Q1後半を迎えた。

Q1後半のアタックでは三谷、山中は共にタイムを更新できず。しかし他のライダーも自己ベストを縮められなかった結果、三谷が3番手でQ2に進んだ。山中はQを5番手で敗退した。

予選Q2に進んだ三谷だが、タイムは上位勢と比較すると厳しいものがあり、暫定トップを争っていたダビド・アルマンサからは1.4秒差をつけられる状況で終盤を迎えた。

Q2終盤にかけて三谷は自己ベストを更新できず。最終的に1分45秒652の新コースレコードとなるタイムを記録したアルマンサから、1.797秒差の17番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22 KTM 7

1'45.652

159.603 2

Brian Uriarte KTM

51 KTM 6

+0.462

1'46.114

0.462 158.908 3

David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP

64 KTM 5

+0.580

1'46.232

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