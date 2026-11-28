Moto3 バレンシア

Moto3バレンシア予選｜今季最後の予選はウリアルテ最速！ 三谷然12番手＆山中は早期シーズン終了

MotoGP第22戦バレンシアGPのMoto3予選は、ブライアン・ウリアルテがポールポジションを獲得した。

公開日時: 2026/11/28 12:41

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MotoGP第22戦バレンシアGPのMoto3クラス予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはRed Bull KTM Ajoのブライアン・ウリアルテだった。

Moto3クラスの予選グループ分けでは、三谷然（Honda Team Asia）がQ2に直接進出を決定。上位グリッドを争うチャンスを得た。

予選Q1ではバレンティン・ペローニ（Red Bull KTM Tech3）がセッション前半に暫定最速タイムの1分37秒349を記録。ダビド・ムニョス（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）が2番手で続いていたが、0.2秒近いギャップがあった。

そしてQ1後半のアタックでも、このペローニを超える速さを持つライダーは現れなかった。その結果、ペローニが最速でQ1を通過。以下ダビド・ムニョス（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）、マッテオ・ベルテッレ（LEVEL UP - MTA）、グイド・ピニ（Leopard Racing）までがQ2に進出した。

予選Q2の上位グリッド争いはダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）がリード。前半のアタックでライバルに0.2秒以上の差をつける1分36秒265をマークし、暫定トップタイムとした。

Q2後半のアタックではアルマンサを超える1分36秒152をアルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）が記録。他のライダーも最速タイム更新ペースを発揮しており、激しいトップタイム争いが繰り広げられた。

最終的には1分35秒938をマークしたブライアン・ウリアルテがポールポジションを獲得。2番手はアルマンサ、3番手はキレスとなった。三谷然はトップから1.297秒差の12番手で予選を終えた。

なお山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）は今回、プラクティスではQ2直行の権利を得ていたものの、チームの決定により2日目以降は欠場。プラクティスを最後にシーズンを終えることとなった。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

Brian Uriarte KTM

51 KTM 7

1'35.938

150.284 2

David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22 KTM 6

+0.025

1'35.963

0.025 150.245 3

Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 8

+0.041

1'35.979

0.016 150.220 フルリザルトを見る

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