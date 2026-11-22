レースレポート

Moto3 ポルトガル

Moto3ポルトガル決勝｜マキシモ・キレス、今季12勝目！ 日本人ライダー苦戦ノーポイントに終わる

MotoGP第21戦ポルトガルGPのMoto3クラス決勝が行なわれ、マキシモ・キレスが勝利した。

編集: 2026/11/22 11:05

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Máximo Quiles, Portimao

MotoGP第21戦ポルトガルGPMoto3決勝は、CFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスが制した。

ポルトガルGPの予選ではダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）がポールポジションを獲得。日本人ライダーは中団～後方グリッドからのスタートとなった。

またMoto3クラスの決勝レースは、夜間に降った雨の影響が残る路面で行なわれることになり、ウエットレース宣言が出された。ラップ数は12周に減らされ、サイティングラップも延長され、ライダー達は路面コンディションを確認する機会も与えられた上での決勝レースとなった。

なおウエット宣言はされたものの、ライダーたちはスリックタイヤを選んでレースに臨んだ。路面は乾いてきている部分も多いことからこの判断を下したようだ。

レースはアグレッシブなスタートを決めたブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）が先頭に浮上。ウリアルテは1周目から大きくリードを開いていった。

2番手に続いたのが今季Moto3王者のマキシモ・キレス。キレスは一時は2秒差をつけられていたものの、5周目以降は先頭のウリアルテとの差を急速に縮めていった。すぐ後ろ3番手にはアルマンサが続き、6番手のライダーまでが追走し表彰台を争うグループが形成された。

7周目にはアルマンサがキレスをオーバーテイクして2番手に浮上。そこからは0.8秒ほどあったトップとのギャップを徐々に縮めていった。

10周目にはアルマンサとキレスは、トップのウリアルテに追いついた。そしてキレスはターン1でアルマンサを、続くターン2でウリアルテを一気にオーバーテイク。これでキレスが先頭に立った。

キレスはラストラップでハイサイドを喫する危うい瞬間があったものの、マシンから振り落とされることなく立て直し、逃げきってトップチェッカー。ポルトガルGPを制した。

2位、3位争いもラストラップにドラマがあった。アルマンサが2番手を走るウリアルテに接触し、転倒させてしまったのだ。さらにその後、2番手集団の中でリコ・サルメラ（Red Bull KTM Tech3）がアドリアン・フェルナンデス（Leopard Racing）とアルマンサを追い抜いて、2番手に浮上。フェルナンデスもアルマンサを抜いて3番手に浮上した。

アルマンサはこれを抜き返すことができず、サルメラが2位、フェルナンデスが3位となった。アルマンサは4番手でフィニッシュしたものの、前述のウリアルテを転倒させた動きに対し、ロングラップペナルティに相当する3秒のペナルティを与えた。ただ後続とのギャップが大きかったため、アルマンサは順位を落とすことなく4位となった。

日本人ライダーは三谷然（Honda Team Asia）が17番グリッド、山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が19番グリッドからスタート。ふたりとも苦戦し、三谷は20位、山中はリタイアで共にノーポイントに終わった。

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