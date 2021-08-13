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【リザルト】MotoGP第11戦オーストリアGP FP2タイム結果
MotoGP第11戦オーストリアGPのフリー走行2回目が行なわれた。トップタイムはテック3・KTMのイケル・レクオナだ。
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|イケル レクオーナ
|24
|1'27.520
|177.943
|2
|ヨハン ザルコ
|20
|1'30.917
|3.397
|3.397
|171.294
|3
|アレイシ エスパルガロ
|14
|1'31.237
|3.717
|0.320
|170.693
|4
|マルク マルケス
|17
|1'31.353
|3.833
|0.116
|170.477
|5
|ジャック ミラー
|17
|1'31.812
|4.292
|0.459
|169.624
|6
|アレックス マルケス
|17
|1'31.961
|4.441
|0.149
|169.350
|7
|アレックス リンス
|19
|1'32.190
|4.670
|0.229
|168.929
|8
|ポル エスパルガロ
|12
|1'32.404
|4.884
|0.214
|168.538
|9
|ファビオ クアルタラロ
|20
|1'32.784
|5.264
|0.380
|167.847
|10
|ブラッド ビンダー
|22
|1'33.319
|5.799
|0.535
|166.885
|11
|ホルヘ マルティン
|19
|1'33.408
|5.888
|0.089
|166.726
|12
|中上 貴晶
|16
|1'33.536
|6.016
|0.128
|166.498
|13
|フランチェスコ バニャイヤ
|13
|14
|ミゲル オリベイラ
|11
|15
|ルカ マリーニ
|12
|16
|バレンティーノ ロッシ
|17
|17
|カル クラッチロー
|16
|18
|エネア バスティアニーニ
|12
|19
|ジョアン ミル
|16
|20
|ダニーロ ペトルッチ
|10
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