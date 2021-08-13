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/ MotoGPオーストリアFP1：レコードタイム更新のヨハン・ザルコがトップ。中上貴晶は4番手発進 / MotoGPオーストリアFP2：レクオナが雨から乾き始めたコンディションを制しトップタイム。中上は12番手
MotoGP / オーストリアGP ニュース

【リザルト】MotoGP第11戦オーストリアGP　FP2タイム結果

MotoGP第11戦オーストリアGPのフリー走行2回目が行なわれた。トップタイムはテック3・KTMのイケル・レクオナだ。

【リザルト】MotoGP第11戦オーストリアGP　FP2タイム結果
順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Spain イケル レクオーナ 24 1'27.520     177.943
2 France ヨハン ザルコ 20 1'30.917 3.397 3.397 171.294
3 Spain アレイシ エスパルガロ 14 1'31.237 3.717 0.320 170.693
4 Spain マルク マルケス 17 1'31.353 3.833 0.116 170.477
5 Australia ジャック ミラー 17 1'31.812 4.292 0.459 169.624
6 Spain アレックス マルケス 17 1'31.961 4.441 0.149 169.350
7 Spain アレックス リンス 19 1'32.190 4.670 0.229 168.929
8 Spain ポル エスパルガロ 12 1'32.404 4.884 0.214 168.538
9 France ファビオ クアルタラロ 20 1'32.784 5.264 0.380 167.847
10 South Africa ブラッド ビンダー 22 1'33.319 5.799 0.535 166.885
11 Spain ホルヘ マルティン 19 1'33.408 5.888 0.089 166.726
12 Japan 中上 貴晶 16 1'33.536 6.016 0.128 166.498
13 Italy フランチェスコ バニャイヤ 13        
14 Portugal ミゲル オリベイラ 11        
15 Italy ルカ マリーニ 12        
16 Italy バレンティーノ ロッシ 17        
17 United Kingdom カル クラッチロー 16        
18 Italy エネア バスティアニーニ 12        
19 Spain ジョアン ミル 16        
20 Italy ダニーロ ペトルッチ 10        
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