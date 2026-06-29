「小椋藍は一緒に仕事をしてきた中でも最高のライダーのひとり」ブリビオ代表、初優勝日本の若手を絶賛！

MotoGP第10戦オランダGPでは、トラックハウスの小椋藍が最高峰クラスで初優勝を達成。小椋を見出したチーム代表のダビデ・ブリビオは、豊富なキャリアの中でも「最高のライダーの一人」と絶賛している。

2025年にアプリリア陣営のトラックハウスからMotoGPクラスにデビューした小椋。2年目の今年は序盤から安定してトップ5を争うなど速さを見せてきたが、第9戦チェコGPで初ポールから初表彰台を達成し、第10戦オランダGPでついに初優勝も果たした。日本人ライダーとしては2004年の玉田誠以来の勝利で、実に22年ぶりとなった。

そんな小椋のポテンシャルを見出し、トラックハウスに引っ張ってきたのがブリビオ代表だ。ブリビオ代表は豊富な二輪レース界のキャリアを持ち、MotoGPではバレンティーノ・ロッシ（ヤマハ時代）や、ジョアン・ミル（スズキ時代）にともにタイトルを獲得してきた。

そのブリビオ代表は、小椋の才能を絶賛している。オランダGP後にメディアの取材に応えた彼は、小椋について次のように語った。

「正直に言って、アイは私がこれまで一緒に仕事をしてきた中でも最高のライダーのひとりだ」

ブリビオ代表はそう語る。

「もちろん何人か特別なライダーはいるが、彼は間違いなくその中のひとりだし、長い間記憶に残るライダーになると思う」

「皆さんも覚えていると思うが、トラックハウスがアイを起用すると決めた時には、少し疑問の声もあったと思う。だが彼は間違いなく大きなポテンシャルを持つ日本人ライダーだった」

「一歩ずつ学んでいこうとするタイプだ。彼と過ごしてきた時間を振り返ると、彼は常に賢く、そして理解を深めようとしていて、学んで経験をひとつずつ活かそうとしていた。そして、彼が後退することは一度もなかった」

「昨年はケガによって一時的に少し後戻りしたように見える時期もあった。しかしそれは単に彼のアプローチがそういうものだからだ」

「彼は爆発的に成長するタイプではないが、一歩ずつ前進し、自分が学んだことや経験を活用して成長していくんだ。本当に素晴らしいと思う」

「彼と仕事をするのは本当に楽しい。だからこそ、彼が自分のポテンシャルを示せるようになったことをとても嬉しく思っている。それに、彼が日本人であることも私は本当に嬉しい事だと思う」

「アイはアジア全体の人々、そしてアジアのファンの期待を背負っている存在だ。我々も知っているように、アジアではタレントカップをはじめとして、多くの子どもたちがMotoGPライダーになることを夢見ている。だからこそ、アイはそういった子どもたちにとって、大きなインスピレーションを与えられる存在だと思う。そして、我々がその一翼を担えていることを誇りに思う」