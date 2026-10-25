MotoGP オーストラリアGP

悪天候で遅延中のMotoGPオーストラリアGP、決勝は日本時間14時以降を予定。Moto2とMoto3は中止

MotoGP第18戦オーストラリアGPは、決勝日の悪天候でMoto2クラスとMoto3クラス中止が決定。MotoGPクラスは14時にピットレーンオープンを予定している。

公開日時: 2026/10/25 3:26

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A general view of the rain in the pit lane during the MotoGP of Australia

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPオーストラリアGPは、悪天候からMoto2クラスとMoto3クラス決勝の中止が決まった。一方でMotoGPクラスは開催を目指しており、14時にピットレーンがオープンする予定だ。

オーストラリアGPは決勝日朝から悪天候だった。視界不良から医療用ヘリコプターの運航が困難となり、朝のウォームアップセッションは最終的に中止された。コンディション回復を待つため、その後の各クラスの決勝レースも遅延が続いた。

そして現地時間14時（日本時間12時）、MotoGPは情報をアップデート。Moto2クラスとMoto3クラスの決勝レースは中止することが決まった。

MotoGPクラスに関しては視界状況の改善を待っての開催が模索されている。現地時間16時（日本時間14時）が、暫定的なピットレーンオープン時刻となる。

なおオーストラリアGPがフィリップアイランドで開催されるのは今年が一旦最後。来年からはアデレード開催となる予定のため、MotoGPクラス決勝が開催されないことになった場合には、昨日のスプリントレースがフィリップアイランドでの最後のレースだったことになる。

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