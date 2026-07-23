中上貴晶がRC213V-SでMotoGPラッピングの路面電車と並走！　「MotoGPが一般の様々な年代に広まれば嬉しい」

栃木県の宇都宮芳賀ライトレール線においてMotoGP 日本GP開催記念芳賀町コラボレーションラッピング車両と、MotoGP開発ライダー中上貴晶による並走イベントが行なわれた。

芳賀・宇都宮LRTはモビリティリゾートもてぎが位置する栃木県で、2023年に開業した次世代型路面電車。その愛称が”ライトライン”となっている。

7月4日からこのライトラインで、二輪モータースポーツの最高峰であるMotoGPの世界観を表現したラッピング車両が運行されている。

23日には同ライトラインのラッピング車両と、MotoGPマシンの公道レプリカとなるRC213V-Sによる並走イベントが実施された。

バイクを走らせたのは2024年までMotoGPに参戦し、現在はホンダ（HRC）のMotoGP開発ライダーを務める中上貴晶だ。

先日、MotoGP日本GPにワイルドカード参戦することが発表されたばかりの中上。気温35度に迫る炎天下の中イベントが開始され、通行止めされた区間をラッピング車両と並走し、歩道に集まったファンに手を振った。

LRTは路面電車であり当然ながらその速度はさほど速くはないため、MotoGPマシンのレプリカにとっては非常に控えめな走行だ。とはいえ一度LRTを先へ行かせてから、MotoGPマシンらしい爆音を響かせて走り去ることでファンを沸かせる場面もあった。

中上は芳賀町工業団地管理センター前駅の付近から、終点の芳賀・高根沢工業団地までを往復してイベントは終了。終点ではエキストラの人たちによる今年のMotoGP日本GPで運行されるLRTとサーキットを結ぶバスへの乗り換え体験も行なわれ、モビリティリゾートもてぎへのアクセスの充実を図ろうとしているプロモーター側の努力も伺えた。

なお中上は現役時代はもとより、ホンダの開発ライダーとしてもモビリティリゾートもてぎにはよく訪れるが、2023年に開業したライトラインにはまだ乗った経験がないという。しかし今回のようにレースファンのみならず広くPRできるイベントに参加できて光栄だと語った。

「自分はレースなどテストでは観光するような時間が少ないので、（並走イベントで来るのは）すごく新鮮な気持ちでもありますね」と、中上は言う。

「レースの街としてどんどん深まっている気がしますし、こうしたイベントに呼んでいただいて光景です」

「一般の方にも、モータースポーツやMotoGPの知名度が高まって、様々な年代に向けて広がってくれればとても嬉しいです」

なおMotoGPは2027年シーズンからレギュレーションが切り替わり、マシンが850ccに変化。同時にワイルドカード参戦の制度も廃止されることが決定済みのため、中上にとっても今年の日本GPがひとまず最後の母国戦となる可能性が高くなっている。

MotoGP日本GPは10月2日に開幕し、4日に決勝レースが行なわれる。現在チケットは公式販売サイトのMobility Stationで好評発売中だ。