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中上貴晶、MotoGP日本GPでワイルドカード参戦が決定！「貴重な機会。競争力向上につながる仕事をしたい」

2026年10月に開催されるMotoGP日本GPで、中上貴晶がワイルドカード参戦することが発表された。

公開日時:
Takaaki Nakagami, Honda HRC

 　2026年のMotoGP日本GPで、ホンダの開発ライダーを務める中上貴晶がワイルドカード参戦することが明かされた。

　中上は2018年にMotoGPクラスへと昇格し、以降はLCRから長く参戦。2024年まで計7シーズンを戦って引退してからは、ホンダの開発ライダーに就任。MotoGPマシンの開発に務め、時にはワイルドカード参戦も行なってきた。

　そして2026年10月4日に決勝が行なわれる日本GPで、中上は再びワイルドカード参戦することになった。

　中上は日本GP参戦にあたって、次のようにコメントを寄せた。

「日本グランプリにワイルドカードで参戦できることをうれしく思います」

「現在はHRC開発ライダーとしてマシンの開発に取り組んでおり、テストで積み重ねてきた内容を実戦の中で確認できる貴重な機会になります。母国ラウンドという特別な舞台ですが、ウィークを通じて良いデータを収集し、HRCのさらなる競争力向上につながる仕事をしたいと思います」

　なおMotoGP日本GPの観戦チケットはMobilityStationにて現在好評発売中だ。

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