ベッツェッキ、独走逃げ切りポール・トゥ・ウィン！ 小椋藍が追い上げ2年連続5位｜MotoGPタイGP決勝
MotoGPの2026年開幕戦タイGPの決勝レースは、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが独走で逃げ切って勝利した。
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
写真：: Gold and Goose / Motorsport Images
チャーン・インターナショナル・サーキットで、MotoGPの2026年シーズン開幕戦タイGPの決勝レースが行なわれた。今年最初のレースを制したのはアプリリアのマルコ・ベッツェッキで、トラックハウスの小椋藍も健闘し、5位入賞を果たした。
開幕戦の予選ではベッツェッキがポールポジションを獲得。2番グリッドにマルク・マルケス（ドゥカティ）、3番グリッドにはラウル・フェルナンデス（トラックハウス）が並んだ。スプリントレース勝者のペドロ・アコスタ（KTM）は6番グリッド、日本の小椋藍は8番グリッドからのスタートだ。
26周で争われる決勝は気温35度、路面温度55度という灼熱のコンディション。各ライダーのタイヤ選択は一様にフロントにソフト、リヤにミディアムとなった。
レースはポールシッターのベッツェッキがホールショットを奪ってスタート。マルク・マルケスは当初こそ2番手につけていたが、すぐにフェルナンデスに追い抜かれて3番手に後退し、ホルヘ・マルティン（アプリリア）にも1周目最終コーナーで抜かれかけるなど、立ち上がりはリズムを欠くものとなった。
トップを走るベッツェッキは好調そのもので、2周目には2番手フェルナンデスに1秒差をつけた。そしてフェルナンデスも、3番手のマルク・マルケスには1秒差をつけ、序盤から上位2名が逃げつつあった。
3番手争いではマルティンが4周目に再びマルク・マルケスに仕掛け、今度は難なくオーバーテイク。マルク・マルケスのペースは上がらず、続けざまにアコスタにも追い抜きを許してしまった。
一方でベッツェッキとフェルナンデスのトップ2はペース良く淡々とラップを重ね、3番手以降との差はさらに広がった。
レースが中盤に向かいつつある8周目頃、マルク・マルケスが多少ペースを取り戻し始めた。それまで1分31秒台だったラップタイムが1分30秒台後半に入り、一時は離されていた4番手のアコスタとの差を縮め始めていた。
マルティン、アコスタそしてマルク・マルケスの3人は3番手を争う集団として一塊に。アコスタが積極的にオーバーテイクを仕掛けて行き3番手に浮上すると、マルク・マルケスもマルティンを抜いて4番手にポジションを上げた。
3番手に浮上したアコスタはそこからマルク・マルケス以下を突き放し、さらに2番手フェルナンデスとの間にあった3秒差を少しずつ削っていった。1周ごとにふたりの差は縮まっていき、残り6周という時点で0.3秒差まで接近。フェルナンデス攻略体勢に入った。
一方で4番手を走っていたマルク・マルケスには、残り6周でリヤタイヤがパンクするトラブルが発生。なんとか転倒は避けたが、これでリタイアせざるをえなかった。なお弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）もこの直後にクラッシュ……マルケス兄弟は揃ってリタイアとなった。
2番手を狙うアコスタは、残り4周のターン3でついにフェルナンデスをオーバーテイク。驚異的な追い上げで2番手に浮上した。
先頭を走るベッツェッキは最後までハイペースで逃げ続け、最後は6秒という大差を確保。ライバルを寄せ付けない強さでトップチェッカーを受け、開幕戦勝利を持ち帰った。2位は見事な追い上げを見せたアコスタ、そして3位はフェルナンデスとなった。
そして5位には小椋が入った。スタートこそ失敗して一時は12番手にポジションを落としていた小椋だったが、レース中盤以降はライバルをどんどん追い抜いていき、さらに複数台に起きたトラブルも助けとなりトップ5フィニッシュを果たした。なお小椋は昨年のタイGPでも5位と、2年連続で同じ結果となった。
また4位にはマルティンが入っていて、アプリリアとしてはトップ5に陣営4台全車が入るという最高の結果となった。
ホンダ勢はジョアン・ミル（ホンダ）が終盤6番手を走っていたが、マシントラブルが発生したようでリタイア。ただチームメイトのルカ・マリーニは10位に入った。
この週末苦戦が続いてきたヤマハ勢はレースでも厳しく、ファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）の14位が最上位の結果となった。
レース
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|周回数
|タイム
|前車との差
|平均速度
|リタイア原因
|ポイント
|1
|マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム
|72
|Aprilia
|26
|
39'36.270
|25
|2
|ペドロ アコスタ KTM
|37
|KTM
|26
|
+5.543
39'41.813
|5.543
|20
|3
|ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム
|25
|Aprilia
|26
|
+9.259
39'45.529
|3.716
|16
|フルリザルトを見る
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
これも盛者必衰？ MotoGPで栄華を極めたドゥカティ、1645日ぶりに表彰台逃す
太田格之進、ホンダのインディカーファクトリー参戦計画を「全く知らなかった」。しかし米国最高峰を目指す目標に変化なし
ホンダ・レーシング”RA626H”はまだ本来のパフォーマンスではない「振動の問題さえ解決できれば……」
ベッツェッキ、独走逃げ切りポール・トゥ・ウィン！ 小椋藍が追い上げ2年連続5位｜MotoGPタイGP決勝
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。