ベッツェッキ、独走逃げ切りポール・トゥ・ウィン！　小椋藍が追い上げ2年連続5位｜MotoGPタイGP決勝

チャーン・インターナショナル・サーキットで、MotoGPの2026年シーズン開幕戦タイGPの決勝レースが行なわれた。今年最初のレースを制したのはアプリリアのマルコ・ベッツェッキで、トラックハウスの小椋藍も健闘し、5位入賞を果たした。

開幕戦の予選ではベッツェッキがポールポジションを獲得。2番グリッドにマルク・マルケス（ドゥカティ）、3番グリッドにはラウル・フェルナンデス（トラックハウス）が並んだ。スプリントレース勝者のペドロ・アコスタ（KTM）は6番グリッド、日本の小椋藍は8番グリッドからのスタートだ。

26周で争われる決勝は気温35度、路面温度55度という灼熱のコンディション。各ライダーのタイヤ選択は一様にフロントにソフト、リヤにミディアムとなった。

レースはポールシッターのベッツェッキがホールショットを奪ってスタート。マルク・マルケスは当初こそ2番手につけていたが、すぐにフェルナンデスに追い抜かれて3番手に後退し、ホルヘ・マルティン（アプリリア）にも1周目最終コーナーで抜かれかけるなど、立ち上がりはリズムを欠くものとなった。

トップを走るベッツェッキは好調そのもので、2周目には2番手フェルナンデスに1秒差をつけた。そしてフェルナンデスも、3番手のマルク・マルケスには1秒差をつけ、序盤から上位2名が逃げつつあった。

3番手争いではマルティンが4周目に再びマルク・マルケスに仕掛け、今度は難なくオーバーテイク。マルク・マルケスのペースは上がらず、続けざまにアコスタにも追い抜きを許してしまった。

一方でベッツェッキとフェルナンデスのトップ2はペース良く淡々とラップを重ね、3番手以降との差はさらに広がった。

レースが中盤に向かいつつある8周目頃、マルク・マルケスが多少ペースを取り戻し始めた。それまで1分31秒台だったラップタイムが1分30秒台後半に入り、一時は離されていた4番手のアコスタとの差を縮め始めていた。

マルティン、アコスタそしてマルク・マルケスの3人は3番手を争う集団として一塊に。アコスタが積極的にオーバーテイクを仕掛けて行き3番手に浮上すると、マルク・マルケスもマルティンを抜いて4番手にポジションを上げた。

3番手に浮上したアコスタはそこからマルク・マルケス以下を突き放し、さらに2番手フェルナンデスとの間にあった3秒差を少しずつ削っていった。1周ごとにふたりの差は縮まっていき、残り6周という時点で0.3秒差まで接近。フェルナンデス攻略体勢に入った。

一方で4番手を走っていたマルク・マルケスには、残り6周でリヤタイヤがパンクするトラブルが発生。なんとか転倒は避けたが、これでリタイアせざるをえなかった。なお弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）もこの直後にクラッシュ……マルケス兄弟は揃ってリタイアとなった。

2番手を狙うアコスタは、残り4周のターン3でついにフェルナンデスをオーバーテイク。驚異的な追い上げで2番手に浮上した。

先頭を走るベッツェッキは最後までハイペースで逃げ続け、最後は6秒という大差を確保。ライバルを寄せ付けない強さでトップチェッカーを受け、開幕戦勝利を持ち帰った。2位は見事な追い上げを見せたアコスタ、そして3位はフェルナンデスとなった。

そして5位には小椋が入った。スタートこそ失敗して一時は12番手にポジションを落としていた小椋だったが、レース中盤以降はライバルをどんどん追い抜いていき、さらに複数台に起きたトラブルも助けとなりトップ5フィニッシュを果たした。なお小椋は昨年のタイGPでも5位と、2年連続で同じ結果となった。

また4位にはマルティンが入っていて、アプリリアとしてはトップ5に陣営4台全車が入るという最高の結果となった。

ホンダ勢はジョアン・ミル（ホンダ）が終盤6番手を走っていたが、マシントラブルが発生したようでリタイア。ただチームメイトのルカ・マリーニは10位に入った。

この週末苦戦が続いてきたヤマハ勢はレースでも厳しく、ファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）の14位が最上位の結果となった。