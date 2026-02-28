【動画】マルケスが「完璧な動きだった」と話すオーバーテイクシーン｜MotoGPタイGP
MotoGP開幕戦タイGPのスプリントレースで、マルク・マルケスとペドロ・アコスタが繰り広げたバトル。
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team
写真：: Steve Wobser / Getty Images
最新ニュース
完璧な動きだったのに？ マルケス、ペナルティに納得できず「これが新しいMotoGP。適応するしかない」
マルケスと接触バトルのアコスタ「それがMotoGPをエキサイティングにしてる」“譲られた”初スプリント勝利には複雑なキモチも
F1開幕前からくすぶりつつけた圧縮比問題、決着。6月1日から高温時の圧縮比も測定・規制へ
クルサード、FIAのルール制定体制を批判「レギュレーションを作る側が、F1マシンのことをもっと良く理解していれば……」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。