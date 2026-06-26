出場停止処分からは立ち直った？　ベッツェッキがFP1最速。小椋5番手｜MotoGPオランダGP フリー走行1回目

TTサーキット・アッセンを舞台に開幕したMotoGP第10戦オランダGP。初日のフリー走行1回目は、アプリリアのマルコ・ベッツェッキが最速タイムを記録した。

なおオランダGP初日は午前中から30度に迫る気温となっており、暑さに苦しめられた前戦チェコGP同様に厳しいコンディションでのセッションスタートとなった。

FP1の序盤は1分33秒台のペースで、コースレコードからは3秒近い差が開いていた。様子見の走りがしばらく続き、徐々にタイムが更新されていった。

セッション序盤10分が経過した時点では、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）のマークした1分32秒516が暫定トップタイム。前戦チェコGP決勝で出場停止処分を受けたベッツェッキや、優勝争いを展開した小椋藍（トラックハウス）が僅差で続いた。

その後も断続的にタイム更新が続き、ホルヘ・マルティンとベッツェッキのアプリリア勢が暫定トップタイムを塗り替えた。FP1の折り返しを過ぎたタイミングではベッツェッキの1分32秒311が暫定トップだった。

残り19分、マルク・マルケス（ドゥカティ）がターン16のシケインで転倒。またターン2ではディオゴ・モレイラ（LCR）もクラッシュするなど、アクシデントが続いた。なおマルケスは手術を受けた右腕を下にした状態でのクラッシュだったが、セッション終盤には再びコースインしている。

FP1は最後のアタックで小椋が前半セクターを最速ペースで駆け抜けたが、後半セクターの伸びが十分ではなく、トップタイム更新はならなかった。一方、フランチェスコ・バニャイヤもラストアタックで自己ベストを更新したが、トップタイム更新にはわずかに足りなかった。

その結果、FP1はセッション中盤に記録したタイムでベッツェッキが最速となった。2番手は0.098秒差のバニャイヤ、3番手は0.144秒差のマルティンだ。小椋は0.164秒差の5番手でFP1を終えた。

2連勝中のマルケスは終盤にアタックをせずにセッションを終えており、最終的にはトップから0.446秒差の10番手だった。