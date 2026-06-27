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小椋藍、2戦連続フロントロウ！　アプリリア陣営がトップ4独占の好結果｜MotoGPオランダGP予選

MotoGP第10戦オランダGPの予選は、アプリリアのホルヘ・マルティンがポールポジションを獲得した。

公開日時:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　TTサーキット・アッセンでMotoGP第10戦オランダGPの予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはアプリリアのホルヘ・マルティンだった。小椋藍（トラックハウス）は2番手につけた。

　今年のオランダGPはヨーロッパを襲う熱波の影響を受け、2日目も気温30度超えを記録。非常に暑く厳しいコンディションの中での走行をライダーたちは強いられた。

　初日のプラクティスのタイム順による予選グループ分けの結果、小椋藍（トラックハウス）はQ2に直接進出。アプリリア、ドゥカティ、そしてKTMのヨーロッパメーカーがトップ10の大半を占めた。

　なおオランダGP2日目から、フェルミン・アルデゲル（グレシーニ）が欠場。初日のプラクティスで転倒し、胸椎を骨折したことが原因だ。またチームメイトのアレックス・マルケスもFP2までは参加していたが、予選は今後のセッションに備えて参加しないことを選んだ。

　予選Q1が始まると、ここ最近好調な走りを見せているディオゴ・モレイラ（LCR）が1分31秒718でまずは暫定トップに立った。ただその後、ジョアン・ミル（ホンダ）がそれを大きく上回る1分31秒315を記録し、トップタイムを塗り替えた。

　ミルは2番手以下に0.4秒差をつけるタイムでQ1を大きくリード。しかし、この暫定トップタイムもセッション後半のアタックで破られることになった。

　Q1残り4分、ファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）がアタックに入ると1分31秒271をマーク。ミルの最速タイムを0.044秒更新し、トップに立った。

　このふたりのタイムに匹敵するような速さを示すライダーはなかなか現れなかったものの、ラストアタックでフランコ・モルビデリ（VR46）が最速タイムに迫るペースを発揮。ただ、モルビデリは約0.1秒届かず、3番手で予選を終えた。Q1はクアルタラロとミルの2名が突破した。

　予選Q2が始まると、序盤のアタックではアプリリア・ファクトリーチームのふたりがいきなり1分30秒台のタイムを記録。さらにアプリリアのサテライトチームであるラウル・フェルナンデス（トラックハウス）も1分30秒台のタイムを刻んだ。

　Q2前半のアタックが一段落すると、マルコ・ベッツェッキが1分30秒853で暫定トップ。2番手にフェルナンデス、3番手にマルティンという並びとなった。

　一方で2連勝中のマルク・マルケス（ドゥカティ）は、トラックリミット違反によって2度にわたりタイム抹消を受けてしまい、Q2前半はノータイムと厳しい状況だった。

　Q2後半に入ると、アプリリア勢以外も1分30秒台のタイムを記録。フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）が3番手へ割って入った。

　ポールポジション争いは残り5分を切ったところで動いた。マルティンが1分30秒812をマークし、暫定トップタイムを更新。ベッツェッキも自己ベストを更新するなど、チームメイト同士による激しい争いが繰り広げられた。

　さらにフェルナンデスと小椋もQ2終盤のアタックで自己ベストを更新。特にフェルナンデスが1分30秒769をマークし、ポールポジションを獲得したかに思われた。しかしフェルナンデスにはトラックリミット違反があり、タイム抹消となってしまった。

　その結果、マルティンがポールポジションを獲得。小椋は0.11秒差の2番手となり、2戦連続のフロントロウスタートを確保した。3番手にはベッツェッキが続いた。なお4番手にフェルナンデスが続いており、アプリリア陣営が予選トップ4という最大限の結果を収めた。

　マルク・マルケスはQ2後半のアタックで1分31秒131をマーク。今度はタイム抹消を受けることはなかったが、最終結果は7番手に留まり、3列目からのスタートとなった。

予選Q2

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1 Spain ホルヘ マルティン アプリリア・レーシングチーム 89 Aprilia 9

1'30.812

   180.055  
2 Japan 小椋 藍 トラックハウス・レーシングチーム 79 Aprilia 9

+0.011

1'30.823

 0.011 180.033  
3 Italy マルコ ベッツェッキ アプリリア・レーシングチーム 72 Aprilia 9

+0.033

1'30.845

 0.022 179.990  
4 Spain ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム 25 Aprilia 9

+0.103

1'30.915

 0.070 179.851  
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