小椋藍、猛追2位でスプリント2度目表彰台！ 勝利フェルナンデスに0.36秒差まで迫る｜MotoGPオランダGPスプリント
MotoGP第10戦オランダGPのスプリントレースはラウル・フェルナンデスが勝利。チームメイトの小椋藍が2位フィニッシュを果たした。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
TTサーキット・アッセンでMotoGP第10戦オランダGPスプリントレースが行なわれ、トラックハウスのラウル・フェルナンデスが勝利。チームメイトの小椋藍も2位表彰台を獲得した。
伝統あるアッセンの予選でポールポジションを獲得したのは、ホルヘ・マルティン（アプリリア）。2番手には前戦チェコGPで初ポールポジションを獲得するなど好調な小椋が続き、3番手はマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）となった。また4番手のフェルナンデスまでアプリリア勢がトップ4を占める好調ぶりだった。
なお今回のオランダGPからフロントのホールショットデバイスの使用が禁止されており、スタートへの影響がどのようなものになるかも注目された。
全13周のスプリントレースは、小椋が好スタートを決めてホールショットを奪った。しかしそのまま逃げることはできず、すぐにマルティンに追い抜かれてしまった。
1周目を終えた時点の順位は、マルティンを先頭に小椋、フェルナンデス、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）、ベッツェッキのトップ5。マルク・マルケス（ドゥカティ）が6番手に続いた。
小椋はチームメイトのフェルナンデスとのバトルとなり、2周目にオーバーテイクを許して3番手に後退。なお上位陣は互いに0.2秒前後のギャップで走っており、先頭のマルティンも逃げることはできていなかった。
トップ争いでは3周目以降、フェルナンデスがマルティンにプレッシャーをかけるようになった。そしてターン16のシケインでフェルナンデスがオーバーテイクを仕掛け、ここで先頭が入れ替わった。
ジャンアントニオにも抜かれて3番手にポジションを下げたマルティンは、小椋の追撃も抑えきれず、ついに4番手へと後退した。
以降はフェルナンデス、ジャンアントニオ、小椋の上位3人が集団で逃げる展開となり、7周目にベッツェッキが4番手へ浮上した時点では1秒の差がついていた。
9周目、3番手を走っていた小椋がターン16のシケインでジャンアントニオをオーバーテイク。2番手に浮上し、約1秒前を走るチームメイトを追いかける態勢に入った。
小椋はレース終盤になるとさらにペースを上げ、フェルナンデスとの差を削っていった。残り2周で0.8秒差まで迫ると、そこからさらに差を縮め、勝利を狙った。
ただ最終的に、小椋はオーバーテイクを仕掛けるところまではたどり着けず。0.362秒差でトップチェッカーを受けたフェルナンデスが勝利し、小椋は2位となった。トラックハウスにとってはチーム初のワンツーフィニッシュという最高の結果だ。3位はジャンアントニオだった。
ポイントリーダーのベッツェッキは4位、ランキング2番手のマルティンは5位でフィニッシュ。直近2戦で連勝していたマルク・マルケスは7位でチェッカーを受けたが、チームメイトのフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）がトラックリミット違反で1ポジションダウンのペナルティを受けたため、6位に繰り上がった。
スプリント
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|リタイア原因
|ポイント
|1
|ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム
|25
|Aprilia
|13
|
20'05.310
|176.3
|12
|2
|小椋 藍 トラックハウス・レーシングチーム
|79
|Aprilia
|13
|
+0.362
20'05.672
|0.362
|176.3
|9
|3
|ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46
|49
|Ducati
|13
|
+1.131
20'06.441
|0.769
|176.1
|7
|フルリザルトを見る
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