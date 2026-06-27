速報｜小椋藍、スプリントで2度目表彰台の2位！　トラックハウスがワンツー｜MotoGPオランダGP

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MotoGP第10戦オランダGPのスプリントレースで、日本人ライダーの小椋藍が2位表彰台を獲得した

編集:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

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写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　MotoGP第10戦オランダGPのスプリントレースで、日本人ライダーの小椋藍が2位表彰台を獲得した。

　小椋はオランダGPの予選では2番手を獲得。前戦チェコGPのポールポジションから好調が続いていた。

　スプリントレースではスタートで一時的にトップに浮上したあとは、3番手を走行。スプリント終盤にかけてファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）を抜いて2番手につけた。

　ラスト3周で小椋はトップを走るチームメイトのフェルナンデスを追いかけたが、最終的には0.3秒届かず。フェルナンデスが勝利し、小椋は2位となった。小椋はこれでスプリントレースで2度目の表彰台だ。3位はジャンアントニオだった。

 

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