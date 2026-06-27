速報｜小椋藍、スプリントで2度目表彰台の2位！ トラックハウスがワンツー｜MotoGPオランダGP
MotoGP第10戦オランダGPのスプリントレースで、日本人ライダーの小椋藍が2位表彰台を獲得した
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGP第10戦オランダGPのスプリントレースで、日本人ライダーの小椋藍が2位表彰台を獲得した。
小椋はオランダGPの予選では2番手を獲得。前戦チェコGPのポールポジションから好調が続いていた。
スプリントレースではスタートで一時的にトップに浮上したあとは、3番手を走行。スプリント終盤にかけてファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）を抜いて2番手につけた。
ラスト3周で小椋はトップを走るチームメイトのフェルナンデスを追いかけたが、最終的には0.3秒届かず。フェルナンデスが勝利し、小椋は2位となった。小椋はこれでスプリントレースで2度目の表彰台だ。3位はジャンアントニオだった。
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