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【動画】小椋藍、MotoGPクラス初勝利の瞬間！

MotoGP第10戦オランダGPで小椋藍がキャリア初勝利を収めた瞬間。

編集:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

 

 

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