【動画】小椋藍、MotoGPクラス初勝利の瞬間！
MotoGP第10戦オランダGPで小椋藍がキャリア初勝利を収めた瞬間。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
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