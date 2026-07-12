小椋藍3連続表彰台。2位でランキング2番手浮上！ ”ザクセン王”マルク・マルケスがポール・トゥ・ウィン｜MotoGPドイツGP決勝
MotoGP第11戦ドイツGPの決勝レースが行なわれ、マルク・マルケスが勝利。また日本人ライダーの小椋藍が2位表彰台を獲得した。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGP第11戦ドイツGPの決勝が行なわれた。レースはマルク・マルケス（ドゥカティ）がポール・トゥ・ウィンで制し、さらに小椋藍（トラックハウス）が2位表彰台を獲得した。
予選ではザクセンリンクを大得意とするマルク・マルケスがポールポジションを獲得。スプリントレースを制し、決勝で更に勝利数を増やせるかが注目された。
オランダGPで初優勝を達成し注目が集まる小椋は5番グリッドを確保。スプリントレースでは4位と表彰台まではあと一歩の位置で終えたことで、今回も表彰台フィニッシュの期待が高まっていた。
全30周と長い決勝レースはスタートでマルク・マルケスが好加速を決めてホールショットを奪う。弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）が2番手に続いた。そして3番手には好スタートを決めた小椋が浮上し、表彰台争いに加わった。
ただ小椋はすぐにチームメイトのラウル・フェルナンデスに3番手を奪われた。5番手以下にもファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）、ホルヘ・マルティン（アプリリア）と実力者が続いた。
先頭を走るマルク・マルケスはスプリントレースと同様にあまりリードを広げないペースで走り、アレックス・マルケスが0.2〜0.3秒差で追走。3番手のフェルナンデスも0.4秒差で続いており、先頭集団は縦長に伸びた。
4周目、ジャンアントニオがターン10でクラッシュしリタイア。タイトル争いでは僅差の3番手につけていただけに、痛い転倒だった。
トップ争いはマルケス兄弟、フェルナンデスのトップ3がそれぞれ0.3秒ほどの差での走行が続いた。
レース9周目、2番手を走っていたアレックス・マルケスが最終コーナーで転倒を喫し、戦線を離脱。これで小椋が3番手に繰り上がり、表彰台圏内となった。なお4番手ではペドロ・アコスタ（KTM）が0.1〜0.2秒差とかなり近い位置で小椋を追いかけた。
弟の転倒後、マルク・マルケスは2番手のフェルナンデスに対し約1.4秒差を維持して周回。フェルナンデスはその差をなかなか縮められないまま、レースは折り返しを迎えた。
レース後半のマルク・マルケスは、ペースの落ちた2番手のフェルナンデスを徐々に引き離しつつあった。1周ごとの差は少ないものの、リードを着実に積み重ねていき、20周目にその差は2秒まで拡大した。
一方で小椋はフェルナンデスよりもペースの落ち幅は少なく、チームメイトに徐々に接近。23周目には真後ろにつき、ストレートで並びかけるなどチャンスを伺うようになった。
そして24周目に小椋がターン1でフェルナンデスをオーバーテイクし、2番手に浮上した。
この時、小椋とトップのマルク・マルケスは約2.5秒差。小椋は最後まで追いかけたが、マルケスとの差を大きく縮めるには至らなかった。
そしてスタートから一度も先頭を譲らなかったマルク・マルケスがトップチェッカーを受け、今季3勝目。最高峰クラスではザクセンリンク10勝目だ。
2位は小椋。これでチェコGPから初優勝を含む3戦連続の表彰台と絶好調だ。3位はフェルナンデスでトラックハウスがダブル表彰台となった。
ジャンアントニオが転倒ノーポイントとなり、ポイントリーダーのマルティンが5位に終わった結果、ランキングでは再び変動があった。首位はマルティンで変わらないものの、小椋が14ポイント差で2番手、マルク・マルケスが18ポイント差で3番手に浮上した。
そして予選中の転倒で鎖骨を骨折しレースを欠場したマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は、22ポイント差のランキング4番手に後退した。
MotoGPはドイツGPの後、短い夏休みを過ごす。レース再開は8月9日決勝のイギリスGPの予定だ。
レース
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|リタイア原因
|ポイント
|1
|マルク マルケス ドゥカティ・チーム
|93
|Ducati
|30
|
40'53.148
|161.6
|25
|2
|小椋 藍 トラックハウス・レーシングチーム
|79
|Aprilia
|30
|
+1.996
40'55.144
|1.996
|161.4
|20
|3
|ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム
|25
|Aprilia
|30
|
+5.104
40'58.252
|3.108
|161.2
|16
|フルリザルトを見る
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