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小椋藍3連続表彰台。2位でランキング2番手浮上！　”ザクセン王”マルク・マルケスがポール・トゥ・ウィン｜MotoGPドイツGP決勝

MotoGP第11戦ドイツGPの決勝レースが行なわれ、マルク・マルケスが勝利。また日本人ライダーの小椋藍が2位表彰台を獲得した。

公開日時:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　MotoGP第11戦ドイツGPの決勝が行なわれた。レースはマルク・マルケス（ドゥカティ）がポール・トゥ・ウィンで制し、さらに小椋藍（トラックハウス）が2位表彰台を獲得した。

　予選ではザクセンリンクを大得意とするマルク・マルケスがポールポジションを獲得。スプリントレースを制し、決勝で更に勝利数を増やせるかが注目された。

　オランダGPで初優勝を達成し注目が集まる小椋は5番グリッドを確保。スプリントレースでは4位と表彰台まではあと一歩の位置で終えたことで、今回も表彰台フィニッシュの期待が高まっていた。

　全30周と長い決勝レースはスタートでマルク・マルケスが好加速を決めてホールショットを奪う。弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）が2番手に続いた。そして3番手には好スタートを決めた小椋が浮上し、表彰台争いに加わった。

　ただ小椋はすぐにチームメイトのラウル・フェルナンデスに3番手を奪われた。5番手以下にもファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）、ホルヘ・マルティン（アプリリア）と実力者が続いた。

　先頭を走るマルク・マルケスはスプリントレースと同様にあまりリードを広げないペースで走り、アレックス・マルケスが0.2〜0.3秒差で追走。3番手のフェルナンデスも0.4秒差で続いており、先頭集団は縦長に伸びた。

　4周目、ジャンアントニオがターン10でクラッシュしリタイア。タイトル争いでは僅差の3番手につけていただけに、痛い転倒だった。

　トップ争いはマルケス兄弟、フェルナンデスのトップ3がそれぞれ0.3秒ほどの差での走行が続いた。

　レース9周目、2番手を走っていたアレックス・マルケスが最終コーナーで転倒を喫し、戦線を離脱。これで小椋が3番手に繰り上がり、表彰台圏内となった。なお4番手ではペドロ・アコスタ（KTM）が0.1〜0.2秒差とかなり近い位置で小椋を追いかけた。

　弟の転倒後、マルク・マルケスは2番手のフェルナンデスに対し約1.4秒差を維持して周回。フェルナンデスはその差をなかなか縮められないまま、レースは折り返しを迎えた。

　レース後半のマルク・マルケスは、ペースの落ちた2番手のフェルナンデスを徐々に引き離しつつあった。1周ごとの差は少ないものの、リードを着実に積み重ねていき、20周目にその差は2秒まで拡大した。

　一方で小椋はフェルナンデスよりもペースの落ち幅は少なく、チームメイトに徐々に接近。23周目には真後ろにつき、ストレートで並びかけるなどチャンスを伺うようになった。

　そして24周目に小椋がターン1でフェルナンデスをオーバーテイクし、2番手に浮上した。

　この時、小椋とトップのマルク・マルケスは約2.5秒差。小椋は最後まで追いかけたが、マルケスとの差を大きく縮めるには至らなかった。

　そしてスタートから一度も先頭を譲らなかったマルク・マルケスがトップチェッカーを受け、今季3勝目。最高峰クラスではザクセンリンク10勝目だ。

　2位は小椋。これでチェコGPから初優勝を含む3戦連続の表彰台と絶好調だ。3位はフェルナンデスでトラックハウスがダブル表彰台となった。

　ジャンアントニオが転倒ノーポイントとなり、ポイントリーダーのマルティンが5位に終わった結果、ランキングでは再び変動があった。首位はマルティンで変わらないものの、小椋が14ポイント差で2番手、マルク・マルケスが18ポイント差で3番手に浮上した。

　そして予選中の転倒で鎖骨を骨折しレースを欠場したマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は、22ポイント差のランキング4番手に後退した。

　MotoGPはドイツGPの後、短い夏休みを過ごす。レース再開は8月9日決勝のイギリスGPの予定だ。

レース

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント
1 Spain マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 30

40'53.148

   161.6   25
2 Japan 小椋 藍 トラックハウス・レーシングチーム 79 Aprilia 30

+1.996

40'55.144

 1.996 161.4   20
3 Spain ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム 25 Aprilia 30

+5.104

40'58.252

 3.108 161.2   16
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