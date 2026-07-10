本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

負傷欠場中のヨハン・ザルコに復帰戦ペナルティが決定。カタルニアGPのクラッシュで責任問われる

MotoGP
ドイツGP
負傷欠場中のヨハン・ザルコに復帰戦ペナルティが決定。カタルニアGPのクラッシュで責任問われる

MotoGPドイツGP FP1｜前戦ウイナーの小椋藍17番手スタート。チームメイトのフェルナンデスが最速

MotoGP
ドイツGP
MotoGPドイツGP FP1｜前戦ウイナーの小椋藍17番手スタート。チームメイトのフェルナンデスが最速

海外F1記者の視点｜どうするフェルスタッペン。今季抱えるフラストレーションが王者に及ぼす影響……レッドブル残留？　マクラーレンへ移籍？　いやそれとも

F1
イギリスGP
海外F1記者の視点｜どうするフェルスタッペン。今季抱えるフラストレーションが王者に及ぼす影響……レッドブル残留？　マクラーレンへ移籍？　いやそれとも

MotoGPメーカーが利益分配モデルを断念したワケ。シュタイナーがF1との違いを説明「まだその段階まで到達していない」

MotoGP
ドイツGP
MotoGPメーカーが利益分配モデルを断念したワケ。シュタイナーがF1との違いを説明「まだその段階まで到達していない」

その契約、無効だから……KTMが2週間でちゃぶ台返しとビニャーレス暴露。将来は鈴鹿8耐への参戦も？「ミラーは楽しそうだったね」

MotoGP
ドイツGP
その契約、無効だから……KTMが2週間でちゃぶ台返しとビニャーレス暴露。将来は鈴鹿8耐への参戦も？「ミラーは楽しそうだったね」

トップスピードが足りないよ！　ラッセルがイギリスGPで苦戦した理由……メルセデスが根本原因を究明中「5km/hも遅かったら戦えない」

F1
イギリスGP
トップスピードが足りないよ！　ラッセルがイギリスGPで苦戦した理由……メルセデスが根本原因を究明中「5km/hも遅かったら戦えない」

タイトルを争う相手はライバルじゃない！？　マルケス「最大の敵は自分自身の肉体」

MotoGP
ドイツGP
タイトルを争う相手はライバルじゃない！？　マルケス「最大の敵は自分自身の肉体」

現代F1におけるワークスチームとカスタマーチームの差……パワーユニットは同一仕様でも”使いこなす”面では大きな大きな差がある！？

F1
イギリスGP
現代F1におけるワークスチームとカスタマーチームの差……パワーユニットは同一仕様でも”使いこなす”面では大きな大きな差がある！？
MotoGP ドイツGP

MotoGPドイツGP FP1｜前戦ウイナーの小椋藍17番手スタート。チームメイトのフェルナンデスが最速

MotoGP第11戦ドイツGPのFP1が実施され、トラックハウスのラウル・フェルナンデスが最速タイムを記録した。

公開日時:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　ザクセンリンクでMotoGP第11戦ドイツGPが開幕。初日のフリー走行1回目はトラックハウスのラウル・フェルナンデスが最速タイムを記録した。

　夏休み前最後のレースとなるドイツGP。猛暑の中でのレースが最近は続いていたが、幸いザクセンリンクは初日午前の気温が20度と過ごしやすいコンディションだった。

　FP1がスタートすると、このコースを非常に得意としているマルク・マルケス（ドゥカティ）がターン3でフロントを滑らせて転倒。幸い大きな怪我はなかったものの、走行時間が削られてしまう嫌なセッションの立ち上がりとなった。

　コース上では順調に走行を続けていたアレックス・マルケス（グレシーニ）が1分21秒002を記録し、暫定トップタイムをマーク。上位にはファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）とランキング上位勢が並んでいた。

　前戦オランダGPで初優勝を果たした小椋藍（トラックハウス）は、FP1序盤はトップから0.88秒差の10番手前後につけていた。

　序盤に転倒したマルク・マルケスは、その後セッション残り30分で再びコースイン。徐々にペースを上げると、コース復帰から3周目には暫定トップまで0.02秒差に迫り、その翌周にはさらにプッシュして1分20秒880を記録。暫定トップタイムを更新した。

　以降はライダーたちがユーズドタイヤで周回を重ねる時間帯となり、終盤まで大きなタイム更新は見られなかった。

　FP1終盤は新品タイヤを投入するライダーとそうでないライダーに分かれたが、その中でラウル・フェルナンデスがアタックをまとめると、1分20秒820をマークしてマルク・マルケスの暫定トップタイムを更新した。

　その後はトップタイムを更新するライダーは現れず、FP1はフェルナンデスが最速。2番手にマルク・マルケス、3番手にディ・ジャンアントニオが僅差で続いた。なおマルク・マルケスとディ・ジャンアントニオはFP1後半はアタックを行なわず、ユーズドタイヤで周回を重ねていた。

　小椋は比較的苦手としているザクセンリンクでの最初のセッションを、トップから0.971秒差の17番手で終えた。

フリー走行1回目

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1 Spain ラウル フェルナンデス トラックハウス・レーシングチーム 25 Aprilia 22

1'20.829

   162.342  
2 Spain マルク マルケス ドゥカティ・チーム 93 Ducati 20

+0.051

1'20.880

 0.051 162.240  
3 Italy ファビオ ディ・ジャンアントニオ チームVR46 49 Ducati 18

+0.107

1'20.936

 0.056 162.128  
フルリザルトを見る
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 MotoGPメーカーが利益分配モデルを断念したワケ。シュタイナーがF1との違いを説明「まだその段階まで到達していない」

最新ニュース

負傷欠場中のヨハン・ザルコに復帰戦ペナルティが決定。カタルニアGPのクラッシュで責任問われる

MotoGP
ドイツGP
負傷欠場中のヨハン・ザルコに復帰戦ペナルティが決定。カタルニアGPのクラッシュで責任問われる

MotoGPドイツGP FP1｜前戦ウイナーの小椋藍17番手スタート。チームメイトのフェルナンデスが最速

MotoGP
ドイツGP
MotoGPドイツGP FP1｜前戦ウイナーの小椋藍17番手スタート。チームメイトのフェルナンデスが最速

海外F1記者の視点｜どうするフェルスタッペン。今季抱えるフラストレーションが王者に及ぼす影響……レッドブル残留？　マクラーレンへ移籍？　いやそれとも

F1
イギリスGP
海外F1記者の視点｜どうするフェルスタッペン。今季抱えるフラストレーションが王者に及ぼす影響……レッドブル残留？　マクラーレンへ移籍？　いやそれとも

MotoGPメーカーが利益分配モデルを断念したワケ。シュタイナーがF1との違いを説明「まだその段階まで到達していない」

MotoGP
ドイツGP
MotoGPメーカーが利益分配モデルを断念したワケ。シュタイナーがF1との違いを説明「まだその段階まで到達していない」