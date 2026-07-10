MotoGPドイツGP FP1｜前戦ウイナーの小椋藍17番手スタート。チームメイトのフェルナンデスが最速

ザクセンリンクでMotoGP第11戦ドイツGPが開幕。初日のフリー走行1回目はトラックハウスのラウル・フェルナンデスが最速タイムを記録した。

夏休み前最後のレースとなるドイツGP。猛暑の中でのレースが最近は続いていたが、幸いザクセンリンクは初日午前の気温が20度と過ごしやすいコンディションだった。

FP1がスタートすると、このコースを非常に得意としているマルク・マルケス（ドゥカティ）がターン3でフロントを滑らせて転倒。幸い大きな怪我はなかったものの、走行時間が削られてしまう嫌なセッションの立ち上がりとなった。

コース上では順調に走行を続けていたアレックス・マルケス（グレシーニ）が1分21秒002を記録し、暫定トップタイムをマーク。上位にはファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）、マルコ・ベッツェッキ（アプリリア）とランキング上位勢が並んでいた。

前戦オランダGPで初優勝を果たした小椋藍（トラックハウス）は、FP1序盤はトップから0.88秒差の10番手前後につけていた。

序盤に転倒したマルク・マルケスは、その後セッション残り30分で再びコースイン。徐々にペースを上げると、コース復帰から3周目には暫定トップまで0.02秒差に迫り、その翌周にはさらにプッシュして1分20秒880を記録。暫定トップタイムを更新した。

以降はライダーたちがユーズドタイヤで周回を重ねる時間帯となり、終盤まで大きなタイム更新は見られなかった。

FP1終盤は新品タイヤを投入するライダーとそうでないライダーに分かれたが、その中でラウル・フェルナンデスがアタックをまとめると、1分20秒820をマークしてマルク・マルケスの暫定トップタイムを更新した。

その後はトップタイムを更新するライダーは現れず、FP1はフェルナンデスが最速。2番手にマルク・マルケス、3番手にディ・ジャンアントニオが僅差で続いた。なおマルク・マルケスとディ・ジャンアントニオはFP1後半はアタックを行なわず、ユーズドタイヤで周回を重ねていた。

小椋は比較的苦手としているザクセンリンクでの最初のセッションを、トップから0.971秒差の17番手で終えた。